Júlia sa zahľadela do muža svojej kamarátky! Tá ho však PODVÁDZA: Má ju zradiť a povedať mu to?

S Anetou sa poznáme pätnásť rokov, a to odvtedy, čo sme spolu pracovali ako sekretárky v advokátskej firme. Bola milá, veselá, nepokazila žiadnu zábavu a strávili sme tam spolu dva krásne roky, kým neprešla do inej firmy. No ostali sme najlepšie priateľky.

Išla jej za svedka

Kým ja som nemala príliš veľké šťastie v láske, ona našla svojho princa na bielom koni. Často mi až liezla na nervy, ako svojho vyvoleného ospevovala. Po jeho romantickej žiadosti o ruku na dovolenke na Havaji nasledovala svadba. Bola som jej svedok. Závidela som jej, zdalo sa, že ona má všetko. Ja som mala tridsaťjeden rokov a môj budúci manžel bol v nedohľadne.

Nechcela sa prispôsobovať

Krátko po svadbe Aneta otehotnela. Narodilo sa im krásne dievčatko Ninka. Vybrala si ma aj za krstnú mamu. Šla som s radosťou, stále som ju brala ako spriaznenú dušu, aj keď sme sa už stretávali menej. Roky plynuli, mala som sem-tam nejaký vážnejší vzťah, ale ani jeden nevydržal dlho. Muži ma začínali otravovať, istým spôsobom obmedzovať. Mala som svoj režim, na ktorý som si zvykla, a už len veľmi ťažko som sa niekomu prispôsobovala.

Začalo sa to sťažnosťami

Na oslave mojej štyridsiatky sa mi Aneta prvýkrát zdôverila, že im to s Martinom akosi neklape. Pomyslela som si, že jej musí preskakovať. Martin sa za tých sedem rokov, čo boli svoji, vôbec nezmenil. Romantik, poctivo sa staral o dcérku a pomáhal jej s domácimi prácami. Platil účty, slušne zarábal, brával ich na výlety. Čo jej, preboha, môže na ňom vôbec vadiť? Čo by iné dali za takého chlapa, napríklad ja. Stretávali sme sa teraz častejšie, strážila som totiž Ninku, keď to potrebovali, a nakoniec som s nimi chodila aj na dovolenky, výlety či chalupu.

Vedela, že niečo skrýva

Jeden víkend sme plánovali stráviť na chate v horách, ktorú vlastnila Martinova rodina, lenže Aneta prišla z práce, že má služobnú cestu a vráti sa až po víkende. Ninka sa na hory a turistiku veľmi tešila, a tak navrhla, nech ideme bez nej. Aneta však vyzerala veľmi tajomne, na moje veľké počudovanie neprejavila sklamanie z toho, že nebude so svojím mužom a dcérkou. Videla som, že niečo nie je v poriadku.

Motýle v bruchu

Na hory som sa tešila rovnako ako malá Ninka. Celú cestu sme si spievali pesničky a hrali rôzne cestovné hry. Po dvoch hodinách sme prišli na miesto, ktoré bolo nádherné. Príroda i interiér chaty vyrážali dych, na poschodí bola vírivka. Nasledujúci deň sme si naplno užívali – opekačka, výlet do neďalekej zoo a turistika po okolí. S Martinom sme si rozumeli a smiali sa, a keď ma občas chytil za ruku, lebo mi pomáhal do kopca, mala som zvláštny pocit – všetko sa vo mne zachvelo, skoro ako motýle v bruchu. Posledný večer, keď Nina zaspala, sme šli do vírivky. Zhovárali sme sa celé hodiny a on nám dolieval víno. Uvedomila som si, že mi Martin imponuje a priťahuje ma...

Skončili v posteli

Zrejme aj on bol posmelený vínom, pretože zrazu začal hovoriť o Anete, že je k nemu chladná, prestala s ním spávať a správa sa podozrivo. Dokonca sa ma spýtal, či nemá milenca, ale túto informáciu som vtedy nevedela. Bol smutný, až sa mu zaleskli slzy v očiach. Priblížila som sa, aby som ho objala, no to som nemala. Ani neviem, ako sme sa začali bozkávať, až sme napokon skončili v jeho posteli. Ráno sa mi ospravedlňoval, že to bol omyl a miluje len Anetu. Prosil ma, aby sme si to nechali pre seba. Zahanbene som prikývla, pobalila si veci a vrátili sme sa späť. Martin ma vysadil u mňa doma a ja som sa rozhodla nejaký čas ich nenavštevovať. Zatiaľ som si doma išla oči vyplakať. Na jednej strane, že som podviedla najlepšiu kamarátku, na druhej, že Martin nie je môj.

Podvádzala ho

Keď ma po nejakom čase opäť Aneta požiadala, či postrážim Ninku, súhlasila som. Doviezla ju ku mne a prosila ma, aby som ju ten víkend kryla. Vraj sa ide starať o chorú mamu. Vypliešťala som na ňu oči a na prahu dvier svojho bytu som sa jej spýtala, kam teda vlastne ide. Celá vzrušená mi povedala len toľko, že má nového kolegu, s ktorým si okamžite padli do oka. Vraj je v posteli úžasný a dáva jej to, čo Martin nie.

Čo je správne?

Veľmi som sa na ňu hnevala za to, čo robí Martinovi, no na druhej strane aj on ju podviedol so mnou! Aj ja som ju zradila vo chvíli, keď som mu podľahla. Môžem ospravedlniť svoj podvod tým jej? Vezme lepšie informáciu, že sme ju podviedli, ak sama podvádza? Martin sa mi vyhýba, a keď sa mi podarí byť s ním sama, neviem, čo povedať. Je mi ľúto, že žije s pocitmi viny, pritom jeho žena si užíva s iným. Ale mám právo mu to povedať? Čo ak bude taký zdrvený, že nebude chcieť byť ani so mnou? Tieto otázky mi nedajú spávať a neviem, čo mám urobiť. Stratiť navždy ju alebo nikdy nemať jeho?