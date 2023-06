Marta (40) nepoznala finančné problémy. Až kým pred troma rokmi nenastal zlom v jej živote. „Muža som pristihla s inou,“ začína rozprávať vedúca kaderníctiev a pokračuje, že utiekla ku kamarátke Zuzane (41). „Pre mňa bolo isté, že sa už do nášho bytu nevrátim. Zuzana mi hneď ponúkla finančnú pomoc. Tvrdila, že načo budem platiť banke vysoké úroky, keď mi ona môže požičať 5 000 eur na zálohu za podnájom a nejaký ten nábytok.“

Pomohla mi s prenájmom

O dva mesiace neskôr Marta sedela vo svojom novom prenajatom byte: „Pozvala som k sebe Zuzanu ako prvú a niečo som nám uvarila. Bol to skvelý večer. Nikdy by som si ani len nepomyslela, že to bude začiatok konca.“ Pretože o niekoľko dní počula od spoločných známych, ako sa jej kamarátka sťažovala: „Údajne Zuzana pred večerou so mnou hovorila, že ma to ešte vyjde draho. Pokladala som to len za hlúpe klebety. Koniec koncov, mali sme dohodnuté splátky – Zuzane som platila mesačne 200 eur.“

Strážila som jej deti

Ďalšie týždne často zvonil jej telefón: „Volala Zuzana a potrebovala niečo, najčastejšie niekoho, kto bude dávať pozor na jej dve malé deti.“ Marta sa smutne zasmeje. „Rada som pomohla, mala som rada jej dcérky, až kým mi Zuzana nezavolala jeden večer, že hneď ma potrebuje k deťom. Bola som zničená z vlastnej práce, tak som jej vysvetlila, že nevládzem. Začala sa rozčuľovať, že ona mi pomohla, keď som potrebovala, a teraz potrebuje ona mňa. V tom momente som mala zlé svedomie a vyrazila som za ňou...“

Využívala ma

Bolo to čoraz horšie: „Predtým som raz za čas Zuzane robila vlasy, zrazu som sa stala jej osobnou kaderníčkou. A stále si odo mňa požičiavala oblečenie. Keď som nesúhlasila, hneď začala rozprávať, ako mi ona požičala peniaze.“ Marta zrazu zistila: „Zuzana mi tie peniaze požičala a myslela si, že si ma tým vlastne kúpila. Keď mi to došlo, vedela som, že priateľstvu je koniec.“ Na ďalší deň zašla Marta do banky. „Zuzane som dlžila ešte 3 800 eur, tak som si vzala úver. Týždeň nato som jej peniaze vrátila. Odvtedy sme sa nevideli. Dnes už viem, že peniaze si budem požičiavať už len z banky.“

Pri požičiavaní peňazí z ruky do ruky platí niekoľko pravidiel. Myslite na ne! Zdroj: Shutterstock

Rady pre tých, ktorí idú požičať



- Pri pôžičkách kamarátom myslite aspoň na svedka, ktorý bude prítomný pri odovzdávaní peňazí. Je dôležité dohodnúť sa na spôsobe a termíne vrátenia sumy pred treťou osobu. Archivujte si aj e-mailovú komunikáciu, správy cez internet alebo esemesky, ktoré sa pôžičky týkajú.



- Ak už idete požičiavať bez zmluvy, respektíve oficiálneho dokumentu, môžete urobiť jeden ťah, ktorý bude pred súdom dokazovať, že ste peniaze reálne požičali. Vložte peniaze na účet, respektíve ich preveďte s poznámkou pôžička, vaše meno a priezvisko. Máte tak doklad o výške pôžičky a dátume jej poskytnutia.



- Ideálne však je, keď medzi sebou spíšete písomnú právoplatnú zmluvu. Nemusí byť notársky overená, musí však byť podpísaná oboma stranami (vami aj napríklad vašou kamarátkou).

Rady pre tých, čo majú vrátiť

Väčšina dlžníkov je rozhodnutá vrátiť peniaze, ktoré si požičala, ale keď sa nestane zázrak a nemáte nadbytok, začnete premýšľať takto: Peniaze v každom prípade vrátim, ale teraz, bohužiaľ, ešte nemôžem. Nakoniec presný termín splácania sme si neurčili, len sme si povedali, že keď budem mať, tak začnem splácať. Ale čo je to „mať”?



Keď ste si už požičali, splátky neodkladajte, aj keď je to kamarát. Urobte si rozpis, v akej sume dokážete splácať, a dohodnite sa, že začnete takto a uvidíte, ale potom buďte dôslední. Aj menšie splátky sú lepšie ako nič. Priateľ vidí vašu snahu a vzťah nebude narušený.