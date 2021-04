Výhovorku si nájdete vždy, no ak je odhodlanie silnejšie, dosiahnete zázraky. Hovoriť o tom vie aj čitateľka Kristína, ktorej sa podarilo rapídne schudnúť.

Kristína (31) zo Skalice

Schudla 16 kg za 12 mesiacov

Váha predtým: 90 kg

Váha teraz: 74 kg

Veľmi mi pomohol aj prerušovaný pôst. Zdroj: archív respondentky

Sladkosti mi dnes nechýbajú

Váha sa Kristíne vymkla z rúk po tehotenstve. „Jedla som veľa tučných jedál. Mala som málo času na pohyb a dojedala som po synovi. Keď moja spolužiačka z vysokej školy rapídne schudla, veľmi ma to zaujalo a presvedčilo, aby som sa na podobnú cestu vydala aj ja. Oslovila som výživovú poradkyňu a vyskúšala program, ktorý na Slovensku ponúka nutrične vyvážené potraviny.

Mesiac som fungovala na špeciálnych polievkach a šejkoch, a hoci som bola spočiatku skeptická, veľmi rýchlo som si zvykla a kilá išli dole. Po 30-dňovej kúre som prešla na nízkosacharidovú diétu, vzdala som sa sladkostí, ktoré mi dnes vôbec nechýbajú. Rada si však občas doprajem kvalitnú vysokopercentnú čokoládu. Pomáha mi aj prerušovaný pôst. Veľmi mi vyhovuje režim, podľa ktorého mám prvé jedlo o 10.00 a posledné o 17.00. Dnes som si istá, že je to len v hlave. Na chudnutie sa treba nastaviť a stáť si za svojím predsavzatím.“

Chcem sa opäť hýbať

Reakcie okolia na Kristíninu postavu a ubúdajúce kilá sa však rôznia. „Kým niekto mi hovorí: ,vau, vyzeráš super‘, nájdu sa aj takí, ktorí mi závidia a hovoria, že to už preháňam. Vysnívanú postavu som stále nedosiahla, ale pracujem na tom. Veľmi by som k diéte chcela pridať pohyb v podobe bojových športov, no pre problémy s chrbticou som ho musela odkladať,“ hovorí Kristína, ktorá si štíhlejšiu postavu udržiava už viac ako rok.