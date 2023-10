Oktagon 47 v Bratislave si nemohla nechať ujsť ani Lela Vémola, predtým Ceterová (34). Podporila tak svojho muža Karlosa Vémolu (38), ktorý sa v ringu postavil proti Pavlovi Langerovi a podarilo sa mu historické KO iba za 7 sekúnd. Lela si na večernú akciu vzala čierny outfit a bola doslova ovešaná značkami, ako zistila redakcia eXtra.cz, ktorá bola na mieste.

Lela Vémola si potrpí na luxusné značky. Keď ide podporiť svojho muža na zápas, väčšinou má na sebe oblečenie od známych návrhárov a inak tomu nebolo ani na Oktagone 47 v Bratislave. Lela bola svojmu mužovi oporou od začiatku až do konca, kedy za ním po výhre dokonca vbehla do ringu, aby ho od radosti objala. Pre oboch to musel byť určite veľmi intenzívny zážitok. „Gratulujem môjmu mužovi Karlosovi za získanie titulu 93 kilogramov a za jeho životné KO. Milujem ťa,“ napísala k fotografii na Instagrame.

Na zápas si na seba Lela obliekla čierny outfit od Versaceho. Náušnice, opasok, kabelka aj topánky, to všetko bolo od známej talianskej módnej značky. Len kabelka pritom na oficiálnych stránkach značky stojí približne 2-tisíc eur a topánky na platforme a tenkom podpätku viac ako tisíc eur.

Okrem toho jej na ruke opäť nechýbali ani dva náramky ‚Love' od Cartiera, pričom jeden stojí viac ako 4-tisíc eur. Mala ešte jeden decentný náramok od Cartier z kolekcie Juste un Clou, ktorý stojí približne 3800 eur.