Edward Gein sa roky skrýval vo svojom ošarpanom dome v Plainfielde vo Wisconsine, kde svoje obete štvrtil a sťahoval z kože, aby si vyrobil nábytok.

Bol námetom na filmy

Väčšina ľudí videla klasické hororové filmy ako Psycho (1960), Texaský masaker motorovou pílou (1974) a Mlčanie jahniat (1991). Mnohí však možno nevedia, že hrôzostrašní darebáci v týchto troch filmoch boli inšpirovaní jedným skutočným vrahom – Edom Geinom, takzvaným mäsiarom z Plainfieldu.

Stoličky a tienidlá z ľudí

Keď polícia v novembri 1957 vstúpila do jeho domu v Plainfielde vo Wisconsine po zmiznutí miestnej ženy, vošli do domu hrôzy. Nielenže našli ženu, ktorú hľadali, a to mŕtvu, bez hlavy a zavesenú za členky, ale objavili aj množstvo šokujúcich a príšerných predmetov, ktoré vytvoril Ed Gein. Polícia našla lebky, ľudské orgány a príšerné kusy nábytku ako tienidlá vyrobené z ľudskej tváre a stoličky čalúnené ľudskou kožou. Geinovým cieľom, ako neskôr vysvetlil polícii, bolo vytvoriť kožený oblek, ktorým by kvázi vzkriesil svoju mŕtvu matku, ktorou bol roky posadnutý.

Edwarda Geina mnohí považovali za slušného utiahnutého chlapa. Dokonca strážil susede deti. Zdroj: Profimedia

Ustráchané dieťa

Edward Theodore Gein sa narodil 27. augusta 1906 v La Crosse vo Wisconsine. Eda a jeho brata Henryho vychovávala nábožná a panovačná matka Augusta, aby verili, že svet je plný zla, že ženy sú „nádoby hriechu“. Žil v izolácii na farme a matkin strach zo sveta plného diabla prijímal bez reptania. Henry sa niekedy Auguste vzbúril, ale Ed to nikdy neurobil. Pravdepodobne bol Edovou prvou obeťou práve on. Jeho telo našli tvárou nadol v močiari, kde sa udusil. Vtedy to vyzeralo ako tragická nehoda. No po jeho smrti mali Ed Gein a Augusta farmu len pre seba. Žili tam v izolácii asi rok až do Augustinej smrti v roku 1945.

