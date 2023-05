Ilona (58) je laborantka a vraví: „Väčšina firiem zavádza, aby mala väčšie zisky“

To neznamená, že nie som za to, aby sa ekologické riešenia zavádzali, ale nemyslím si, že sa to teraz robí, a tým, čo to presadzujú, neverím ani nos medzi očami. Myslím si, že je to módny trend, na ktorý sa nechali mnohí nachytať. Zistite si niečo o greenwashingu, čo je vlastne zavádzanie firiem o svojom tovare alebo službe, že výrobky majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Dnes mnohí nakupujú biovýrobky, lebo veria, že pomáhajú planéte, a stačí im, keď ma produkt peknú ekologickú nálepku s tvrdeniami, ako šetrí životné prostredie. Ale ako vieme, biovýrobky sú drahšie, a tak väčšina firiem zavádza, aby mala väčšie zisky. Neverím, že tie výrobky prinášajú také benefity. Ak by som mala skutočne žiť ekologicky, tak by som si musela sama pestovať zeleninu a ovocie, chovať kuriatka na vajíčka či mäsko, vyrábať si kozmetiku z byliniek a prírodných olejov, inak to pre mňa nemá význam.

A tu je opačný názor!

Jasmína (32) je cestovateľka a myslí si: „Môžeme vytvoriť tlak na firmy“

Myslím si, že je našou povinnosťou žiť ekologickejšie. Vedci nám dlhodobo hovoria, že planéta umiera a my spolu s ňou, napriek tomu stále žijeme, akoby sa to nedialo, je to ako páchať samovraždu a ani si to neuvedomujeme. Neviem, ako môže byť niekto ľahostajný k tejto téme, veď sa to týka každého bez rozdielu. A vyhovárať sa na systémové zmeny, že nech sa ekologicky správajú mocní tohto sveta a firmy a my sa prispôsobíme, nie je správne. Myslím si, že práve zdola ako spotrebitelia môžeme vytvoriť tlak na firmy, aby sa správali lepšie a vyrábali „zdravšie“ výrobky, ak budeme odmietať tie, ktoré sú aktuálne v ponuke. Viem, je to ťažké a nedá sa to vždy dodržať. Snažiť sa nežiť konzumne však nie je boj s veternými mlynmi, mnoho sme už dosiahli. Vnímam tie jemné zmeny, ktoré firmy robia, aj keď im ide o zisk a stále verím, že ak každý začne u seba, nakoniec vieme zmeniť celý svet.