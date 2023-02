Lujza (36) „To, ako chcem žiť, je len moje rozhodnutie.“

Lujza z Košíc si akosi nikdy nevedela dať rady s deťmi. „Zatiaľ čo iní sa nad bábätkami idú roztopiť, so mnou to nič nerobí. Akože sú zlaté, no žiadne nepotrebujem na to, aby som sa cítila plnohodnotná.“

žena je viac ako len matka...

Úspešná podnikateľka je už deväť rokov šťastne zadaná a hovorí: „Naozaj som dlho študovala a až teraz mám čas a peniaze na splnenie snov, ktoré som musela dlho odkladať. Desí ma tá agresívna vehementnosť, s ktorou iné ženy odkladajú vlastné túžby kvôli deťom a očakávajú to aj od ostatných.“

Čo ju však najviac hnevá, sú odmietavé a znehodnocujúce poznámky typu „vôbec nevieš, o čo prichádzaš“. „To nie je pravda. V minulosti som mala priateľa, ktorý mal malú dcérku."

"Trávila som s ňou veľa času a mala som ju rada.“ Aj tak ju však táto skúsenosť len utvrdila v jej rozhodnutí. „Zodpovednosť a neustály konflikt, či vyhoviem jej alebo svojim potrebám, ma veľmi zaťažovali. A to neustále opakovanie ma zasa nudilo. Rovnako sa mi naozaj nechce niekým manipulovať, aby si umyl zuby, zjedol brokolicu či neliezol na tú nebezpečnú hojdačku.“ Lujza hovorí, že na svet prišla ako žena pre to, aby žila, nie, aby rodila.