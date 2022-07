Žena si našla v škole priateľa a bola bezhlavo zamilovaná kým nestretla jeho otca. Medzi Sydney Dean a jej, teraz už manželom, prebehla iskra a odvtedy sú spolu. Obidvaja pochádzajú z Ohia v USA a s vodičom kamiónu, s otcom jej vtedajšieho priateľa, s Paulom, ju zoznámil jeho vlastný syn. Napriek jej nízkemu veku spolu pár začal chodiť a aj keď vzťahu neprikladali takú dôležitosť, neskôr ju požiadal o ruku a konala sa svadba. Medzi nimi je až dvadsaťštyri ročný vekový rozdiel, no ich silnej láske to absolútne nebráni...

"Nikdy som nečakala, že sa do Paula zamilujem, stretli sme sa skutočne netradičným spôsobom, ale som taká šťastná, že sa to stalo,” povedala Sydney pre Jam Press. Dvojica začala spolu randiť keď mala Sydney len šestnásť rokov a v roku 2016 sa zobrali. Jej rodičia jej tento vzťah najprv zakazovali, no neskôr sa s tým museli zmieriť, keďže videli, že ich dvoch skutočne nič nerozdelí. Neuveríte, čo povedala o ich milostnom živote...

