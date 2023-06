S priateľom sme radi cestovali a milovali dobrodružstvo. No on rád šiel do extrému a ja som predsa len zvažovala, kam až zájsť. Okrem toho miloval kopce. A nie hocijaké, tie najvyššie. A tak zliezal všetky hory na každom kontinente. Horšie bolo, že po výstupoch som mu musela robiť opatrovateľku. Niekedy som mala podozrenie, že to robí, aby týždeň mohol ležať v posteli a ja som ho musela obskakovať. Prečo by normálny človek robil niečo, z čoho mu je vždy zle? Nechápala som to.

Kým on zdolával štíty, ja som si obzerala okolie. A niekde v srdci som dúfala, že keď prelezie aj ten posledný kopec, zostane so mnou pod nimi, s ľuďmi. Nestalo sa. A tak sme šli do Južnej Ameriky, aby mohol preliezť Andy. Nechal ma osamote v Mendoze a on sa vybral na Aconcaguu. To bola jeho predstava romantickej dovolenky. Dostal sa do polovice kopca a musel sa vrátiť, lebo ho seklo v krížoch. Kto sa s ním týždeň trápil v hoteli? Ja. Mala som sto chutí odísť.

A tak po týždni prišiel druhý pokus zdolať Andy. Konečne som mohla s jeho ochotnými kamarátmi cestovať do Brazílie. Amazonský prales bola moja srdcovka. Zamierili sme do útrob Amazónie po rieke Xingu, kde sa podľa našich bláznivých predstáv malo nachádzať Eldorádo, stratené Zlaté mesto Indiánov. Mali sme čas a peniaze, takže lovenie pokladov bolo vítanou kratochvíľou. Preto sme neskôr podnikli ešte niekoľko výprav do Karibiku, na tichomorské ostrovy a túlali sa po odľahlých územiach Ázie. Všetky naše výpravy boli neúspešné, nenašli sme nič.

Fauna a flóra v Amazónii sú nádherné a nedotknuté. Toľko druhov farebných operencov a kvetov na jednom mieste – nádhera! Ani veľkolepý Dubaj či Singapur, kde som bola tiež, nemajú na to.

Izolované kmene boli priateľské a obyvatelia nám radi ukázali cestu cez ich územie. Určite by táto oblasť mala zostať v ich vlastníctve, cudzí ľudia by im nemali zasahovať do ich spôsobu života a rozhodovať o nich bez nich. Je to jedinečná časť planéty. Zažila som tam všeličo, napríklad nás jeden kmeň natrel orelínom (načerveno) a druhí janibou (na modro-čierno), aby sme mali zážitok, ale aj ochranu proti uštipnutiu hmyzom. Pokladajú to za magickú ochranu pred zlými duchmi. Zakopala som tam svoj zápisník, aby keď ho niekto o sto rokov nájde, vedel, že som tam bola. Domorodci nás často vyzdobili čelenkami, šperkmi z peria, mušlí a zo zubov jaguára. Milovala som to. Ale hlavne som sa chcela o to podeliť so svojím priateľom, ktorý v tej chvíli niekde zdolával vrchol pohoria a prežíval vlastné dobrodružstvo.

Napriek tomu, že sme s vtedajším priateľom mali rovnakú vášeň pre cestovanie, ktorá nás spojila, jeho vôbec nezaujímali moje výpravy, rovnako ani mňa tie jeho. Preto nás spoločná záľuba rozdelila. Nič nezaručuje harmóniu a utuženie vzťahu, ako by sa to zdalo. Preto si myslím, že je dôležité mať s partnerom takú záľubu, pri ktorej trávite čas spoločne.

Žiadna spoločná záľuba nezaručuje, že vzťah potiahne či utuží natoľko, že dvaja zostanú spolu na celý život. Záľuba môže pomôcť, byť bonusom, ktorý partnerstvo oživí, ale stavať sa na tom nedá. Rovnako ako rozdielne záľuby nemusia byť prekážkou, ak si tí dvaja v ostatných veciach vyhovujú. Zuzka však mala pocit, že ťahá za kratší koniec a dopláca na partnerovu záľubu, preto im to nakoniec nevyšlo.

