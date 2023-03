Priateľ má svoje problémy a bojí sa vonkajšieho sveta, bojí sa aj vzťahov. Rada by som s ním bola, ale má takú zložitú povahu, ľudí si zvykne držať od tela vrátane mňa. Podľa mňa nie je pripravený na spoločný život a niekedy pochybujem, či niekedy bude. Má zmysel rozvíjať tento vzťah, investovať doň energiu a dúfať, že sa to zmení?

OĽGA A CTIBOR

Toto je celé o vás. O vašich snoch, túžbach, predstavách o budúcnosti. Ak vidíte zmysel života v tom, že stále budete hľadať k nemu cestu a nebudete mať nikdy istotu, či je správne to, čo robíte, tak prečo nie? Ak túžite po tradičnom rodinnom živote, tak môžete mať pocit, že to je stratený čas. Ak ho budete brať takého, aký je, môžete nájsť súlad, ktorý sa vymyká bežným predstavám, ale môže fungovať. Rozmyslite si to, lebo ak sa pripútate a potom skončíte, bude to veľmi bolestné.