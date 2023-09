Psychologička Jana nedokáže zabudnúť na prípad mamičky troch detí, ktorá zažila niečo veľmi prekvapivé, čo ju dokonca až rozplakalo. Dnešní rodičia sú väčšinou vyčerpaní, celé dni sa nezastavia, žijú v nekonečnom kolotoči povinností, obetujú sa pre svoje deti a ich samotných postupne vôbec nevidno, strácajú sa. Robia všetko najlepšie ako vedia, ale na seba nemajú ani minútu času nazvyš.

Napriek tomu idú ďalej, ráno vstanú a púšťajú sa znovu do boja. Ale ich boj väčšinou zostáva neviditeľný - najmä pre ich najbližších, ktorí ich snahu, žiaľ, často vôbec nedokážu oceniť. A práve na toto chcela psychologička upriamiť pozornosť širších kruhov rodiny. Aby čerstvých rodičov lepšie videli.

Rodičom chýba uznanie zo strany blízkych. Zdroj: Shutterstock

Názor psychologičky:

Bolo by pekné, keby ľudia, ktorí sú pre rodiča takí dôležití, spoznali a VIDELI, čo všetko robia! Že často dávajú do úzadia vlastné potreby a snažia sa pre svoje dieťa urobiť všetko úplne samozrejmým spôsobom. Mnohokrát však tieto snahy zostanú bez povšimnutia. Sú rodičia, ktorí nikdy od nikoho nedostanú nič, ani len potľapkanie po pleci alebo pohladenie, aby mali pocit, že to robia dobre! Možno nie všetko, ale väčšinu vecí – často nad svoje sily – robia dobre!

Toto je však taká dôležitá správa, ktorá by mala byť oveľa hlasnejšia ako kritika za veci, ktoré nie sú urobené dostatočne dobre. Matka troch detí, ktorá sa zúčastnila rodičovskej konzultácie bola dojatá k slzám, keď rozprávala, čo jej kedysi povedal starší sused. Mamička si všimla, že sused pokosil trávu aj pred jej domom, a keď na seba narazili, poďakovala sa a povedala, že sa ospravedlňuje, ale trávu nestihli včas pokosiť.

Sused s láskavým úsmevom odvetil: "Áno, Julka, nechaj to tak, rád to urobím! Máš dosť práce s deťmi, vidím!“ Keď mi o tom povedala, rozplakala sa a povedala: "Za šesť rokov materstva som nikdy od nikoho nedostala taký súcitný, empatický komentár."