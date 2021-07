S Vladom sa poznáme už viac ako 10 rokov, z toho sme šesť rokov manželia. Máme jedno dieťatko, vždy som však chcela druhé, no podľa Vladových slov nám jedno stačí. Neviem, či sa dá naše manželstvo nazvať láskou alebo len zvykom. Mám ho však stále rada a páči sa mi na ňom, že je cieľavedomý, má vo veciach poriadok a ako chlap ma stále priťahuje.

V posteli nám to vždy klapalo, teda, aspoň som si to myslela. Posledný rok však máme sex maximálne trikrát do mesiaca. Vidím, aký chodí domov unavený z práce, a tak sa ho na to radšej nepýtam. Nechcela som uraziť jeho mužskú pýchu a bola som rada, keď sme mali sex aspoň občas.