Rachelle Swannie a jej manžel mali veľké problémy s neplodnosťou. Rachelle nevedela otehotniesť, neskôr sa jej to podarilo. Čo ale absolútne nečakali bolo, že iba pár týždňov po pôrode otehotnie zas! Momentálne sú rodičmi dcéry Emmy, ktorá má tri roky a dvojčiat Reubena a Ashera, ktorí onedlho oslávia dva roky. V roku 2020 sa teda ocitli pod jednou strechou s troma deťmi, ktoré mali pod jeden rok, preto to bolo pre nich neuveriteľne náročné, aj po fyzickej a psychickej stránke, no samozrejme aj po finančnej. Teraz už štvornásobná, za chvíľu päťnásobná mama, má svoj vlastný youtube kanál, kde zdieľa radosti, ale aj starosti z jej života s toľkými ratolesťami: “Veľmi dúfam, že minulá noc bola náhoda, pretože všetky tri deti nespali,” zdôverila sa.

Teraz sú už perfektne zohratý tím, no sama priznala, že začiatky boli extrémne náročné a vyčerpávajúce pre obidvoch: “Taká je realita, keď máte tri deti vo veku jedného roka a menej," napísala. Ako informuje Život, dnes sa s Justinom pohádame o to, kto pôjde von a bude vybavovať záležitosti, pretože obaja jednoducho zúfalo túžime vypadnúť z domu,” priznala sa. Rachelle by ale nikdy nemenila a za svoju rodinu je veľmi vďačná: “Bez ohľadu na to, aká som unavená, nikdy som šťastnejšia nebola. Viem, že to znie neuveriteľne gýčovo, ale ja a Justin sme o tejto rodine snívali dlho,” vyjadrila sa. Rachelle teraz čaká ich piate dieťa, no zo začiatku bol mierny problém. Lekári im povedali niečo, s čím nerátali!

