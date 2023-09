Pri besnej streľbe 32-ročného Mateja v Dúbravke bol zranený jeden policajt a traja civilisti. Dvoch zasiahol do rúk, jedného do oblasti nôh. Pre denník Plus JEDEN DEŇ prehovorila manželka posledného z nich.

Podľa manželky jedného z postrelených sa výbuchy v Dúbravke diali už dlhšiu dobu a vec sa podľa nej mala riešiť už dávno. Už v minulosti boli pre nebezpečné výstrelky útočníka privolaní mestskí aj štátni policajti, no podľa jej slov s tým nič nespravili. >>>