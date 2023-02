Manželovu neveru vyzradila milenka! Vodil si ju do nášho bytu a ona to zverejnila na Instagrame

Všetci ma varovali, aby som si Petra nebrala za manžela. Ale bola som do neho bezhlavo zamilovaná a nikoho som nepočúvala. Vôbec ma netrápilo, že má povesť sukničkára, ktorú si pestoval medzi osemnástimi a dvadsiatimi piatimi rokmi. Vravela som si, že už má tridsať, dozrel a iste je už iný.

Dokonalý muž

Bol veľmi pozorný, romantický, starostlivý. Milovať ho bolo ľahké, cítila som sa pri ňom ako princezná. Požiadal ma o ruku v krásnom a romantickom hoteli a bola som blahom bez seba. Chystala som svadbu a tešila sa na život s Petrom. Počula som síce, že Petrovi kamaráti mu usporiadali rozlúčku so slobodou so striptérkami, ale brala som to ako chlapské „blbnutie“. Neskôr po svadbe mi jedna kamarátka prezradila, že sa Peter už na svadbe bozkával s niečou priateľkou. Keď som sa ho na to spýtala, tvrdil, že to je blbosť. Vraj predsa nie je taký hlupák, aby ma podviedol priamo na našej svadbe. Uverila som mu. Ktovie, koho videla kamarátka, veď on tam predsa nebol jediný chlap v bielej košeli. Čo bola pravda, a tak som to nechala tak.

Pristihla som ho

Krátko po svadbe som ostala tehotná. A všetko by bolo krásne a dokonalé, keby mi práve v čase, keď som nosila pod srdcom naše dieťa, nezačal byť Peter neverný. Dokonca som to videla na vlastné oči. Boli sme si posedieť spolu s priateľmi, a keď som hľadala toaletu, zle som odbočila a poblúdila som. Vyšla som do tmavej chodby, kde som zbadala svojho manžela, ako bozkáva nejakú ženu. Ona tam stála opretá o stenu a on ju bozkával na prsiach. Hneď pred ňou sa mi ospravedlňoval a sypal si popol na hlavu, kým slečna pri pohľade na moje bruško usúdila, že by som ho mala čím skôr poslať kadeľahšie. Otočila som sa na päte a s plačom odišla domov, ani som si nevzala kabát. Peter dorazil asi o hodinu, priniesol obrovskú kvetinu a tváril sa nešťastne. Vraj sa veľmi ospravedlňuje, že to bol úlet, a prosil ma na kolenách a so slzami v očiach o odpustenie. V šiestom mesiaci sa veľmi ťažko posiela otec dieťaťa do hája. Hoci som mu kyticu otrepala o hlavu, po dvoch dňoch som mu odpustila a on prisahal, že to už neurobí. Aká som len bola naivná.

Rodina mu neverila

Nejaký čas bolo všetko perfektné. Peter sekal dobrotu, a keď náš chlapček prišiel na svet, naša rodina sa stala kompletnou. Plnila som Instagram fotkami bábätka a nás všetkých, zveľaďovala som byt a cítila sa perfektne. Všetko zlé som naozaj hodila za hlavu a každému, koho to zaujímalo, som tvrdila, že Peter sa úplne zmenil. Veď už bol otec rodiny, a keď som ho videla, ako sa správa k nášmu synčekovi, ako ho ľúbi a nosí na rukách, bola som úplne namäkko. No nie všetci verili, že môj manžel, známy záletník, sa zmenil. Moja sestra, ktorá poznala jeho „úlety“ z mladosti, bola stále v strehu. Pripadala mi smiešna a jej večné varovania a podozrenia som vyhodnotila ako závisť na moje dokonalé šťastie. Aj mama sa ma často pýtala, či mi znova nezahol alebo ako sa ku mne správa a či som šťastná. Hnevalo ma, že mi nedajú pokoj, ale ani ich upodozrievanie a pochybnosti ma nevyhodili zo šťastia, ktoré som prežívala.

Krutá zrada

Raz som odišla aj s malým na pár dní k rodičom, aby si užili vnúčika. Bola som preč sotva dva dni, keď mi kamarátka poslala správu, že sa mám pozrieť na Instagram nejakej mladej ženy, ktorú som nikdy nevidela. Na fotkách bola v krátkych šatách, špúlila pery na fľašu vína a tanier s večerou. Nemohla som najskôr pochopiť, čo to vidím, hovorila som si, aká náhoda, že má doma rovnaký nábytok ako my. Ale potom som si prečítala, čo k tým fotkám píše. „Neskutočná romantika. Môj tajný miláčik ma pozval na večeru, bola rybička so šalátikom a na­ozajstné šampanské vo vani.“ A veľa srdiečok k tomu. Lenže fotky, ktoré tam dala, boli naozaj z nášho bytu, z kúpeľne, izby aj zo spálne. Keď mi konečne došlo, čo to vlastne vidím, a od­išiel prvotný šok, spamätala som sa, prezrela som si tie fotky poriadne, aby som sa uistila, že je to náš domov. Nemohla som sa pomýliť, nábytok môže mať niekto rovnaký, aj tapetu, ale žeby obrazy na stene a doplnky? Sotva, ja som ho zariaďovala, vedela som najlepšie, že je to môj rukopis. Čo mám teraz robiť? Hnev sa vo mne miešal so smútkom, sklamaním, s bolesťou a so znechutením.

Urobila to naschvál

Poslala som tie fotky Petrovi, ale žiadna odpoveď nedorazila. Nebola som schopná hneď to povedať rodičom, hanbila som sa, ale večer som to už nevydržala a ukázala fotky mame. Bola v šoku, ale zjavne nie v takom ako ja, Petrova povesť bola v našom okolí známa všetkým. Čakala som, že povie: Veď som ti vravela, že neverník sa nezmení... Ale nepovedala. Videla moje trápenie a z fotiek usúdila, že slečna to urobila schválne, aby som sa to dozvedela. A Peter zrejme netušil, akú má doma vypočítavú dievčinku. Ozval sa mi po troch dňoch so správou, že je to hlupaňa a že sa teší na mňa a na syna. Myslela som si, že zle vidím, on si myslel, že sa mu vrhnem po tomto do náručia?! Ponížil ma, a ktovie koľkokrát. Konečne sa mi otvorili oči. Zavolala som mu a všetko mu vykričala. Obhajoval sa tým, že mu nenapadlo, že bude zásobovať Instagram fotkami z ich stretnutí. Ale ani zmienka o tom, že ho to mrzí. Jediné, čo mu zrejme bolo ľúto, bol fakt, že ich pomer slečna vyzradila takýmto spôsobom a že to musí skončiť. Podľa neho sa mám vrátiť a všetko si vysvetlíme. Hlupák. Ani len netušil, že mňa už neoklame.

Stále flámoval

Peter sa snažil, ako vedel, kupoval mi darčeky, obrovské kytice kvetov, šperky, kabelky. No nedala som sa obalamutiť. Strhol mi ružové okuliare tak prudko, že som si ich už nevedela ani nechcela nasadiť. Odsťahovala som sa, len čo som dala dokopy všetko potrebné pre seba a synčeka. A môj „milovaný“ neverný manžel? Hoci mi často volal a písal a posielal smutných smajlíkov, takmer každý večer bol na nejakej párty alebo pánskej jazde. Už som ani nesledovala, čo a s kým dáva na Instagram. Bolo mi to jedno. Zo sukničkárstva nevyrástol, a tak sa rozvádzame. Som rada, že som nakoniec nepodľahla sladkým rečičkám. Škoda však, že som na to neprišla skôr a nepočúvala svoje okolie, ešte než som si ho vzala za muža. Ušetrila by som si veľa sĺz.