Manželia Josh a Alicia Dougherty majú srdce na tom správnom mieste. Hoci majú štyri svoje biologické deti, adoptovali si ďalších šesť. Navyše, všetkých šesť adoptovaných detí trpí FASD, to znamená, že majú poruchu fetálneho alkoholového spektra a tým pádom majú problémy so správaním. Hoci už majú dokopy 10 detí - Harlee, Bodhi, Jason, Jordan, Dash, Zoey, Bree, Patrick, James, and Alex, majú v pláne adoptovať si ďalšie. Špeciálne tínedžerov, pretože práve pri nich je najmenej pravdepodobné, že si ich niekto adoptuje.

"Stali sme sa známymi ako rodičia, ktorí zvládajú náročné správanie," povedala Alicia pre Daily Mail. Ide im to tak dobre aj preto, že jej manžel Josh je učiteľom na špeciálnej základnej škole. "Uvedomili sme si, že ak to dokámeže urobiť pre jedno dieťa, aký bude rozdiel v tom urobiť to pre ďalšie?" dodal Josh.

Alicia, ktorá je na Instagrame populárna ako Dougherty Dozen, mala s Joshom problém otehotnieť. Deväť rokov sa snažili o spoločné dieťatko, no Ali napokon prekonala 11 potratov a tak sa rozhodli pre adopciu. V roku 2011 si adoptovali prvého syna Alexa a len 6 dní po tom, čo sa z nich stala rodina, desaťnásobná mama zistila, že je tehotná. Aj keď sa jej podarilo priviesť na svet biologické dieťa, rozhodli sa s adopciami neskončiť a dať domov tým, ktorí na rodičov nemali šťastie. A tak sa starajú o deti vo veku od 2 do 15 rokov.

Na sociálnej sieti sa "desiatková" mama pochválila videom, ako svojim ratolestiam chystá jedlo a to sa okamžite stalo virálnym. Na TikToku má milióny zhliadnútí. Alicia vstáva už o piatej ráno. Nachystá im vitamíny, zabalí desiatu a chystá raňajky. Na sendviče natrie arašidové maslo s džemom, na ďalšie majonézu a šunku, uloží ich do desiatových boxov aj s malým snackom. Nakrája jablká, odbalí mafiny, urobí miešané vajíčka a rozdelí na 10 plastových tanierov pre deti, keď vstanú. Celá táto paráda jej trvala 39 minút a 7 sekúnd a to nechystá každé ráno to isté. "Myslím si, že táto časť nášho príbehu môže inšpirovať ostatných. Nemusíte byť perfektní a nemusíte sa tváriť, že ste perfektná rodina. Jednoducho môžete byť úžasní a ukázať to," hovorí 40-ročná Alicia, ktorá týždenne na stravu rodiny minie aj tisíc dolárov.