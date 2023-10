Krásna Monita pochádza z chudobných pomerov, ale je to rodená bojovníčka. Najmä ak ide o lásku! Na obrazovky televízie Doma prichádza už od utorka 10. októbra ďalšia legendárna telenovela Rany z lásky, ktorá sa teší úspechu od svojho prvého uvedenia v roku 2006 a bola predaná do viac ako 60 krajín po celom svete, či už vo svojej originálnej podobe, alebo aj ako formát, ktorý kopíruje pôvodný hit.

Diváčky a diváci si ju budú môcť vychutnávať vždy od pondelka do piatka o 15:50 hod., a to hneď v dvoch častiach za sebou. „Veľmi nás teší, že po Divokom anjelovi, Skrytej vášni a Rosalinde môžeme fanúšikom klasických latinskoamerických telenoviel priniesť ďalší atraktívny a obľúbený titul, ktorý už dlhší čas nemali možnosť vidieť,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Telenovela Rany z lásky (Sos mi vida) sa nakrúcala v rokoch 2006-2007. Zdroj: TV Doma, youtube

Hlavné úlohy v obľúbenej argentínskej telenovele Rany z lásky stvárnili hviezdy prvej veľkosti Natalia Oreiro a Facundo Arana, ktorých si aj slovenské diváčky a diváci zamilovali v kultovom seriáli Divoký anjel. Príbeh boxerky Monity, ktorá sa musí kvôli zraneniu vzdať hviezdnej športovej kariéry, a expilota Formuly 1 Martína, ktorý tápe životom bez akéhokoľvek cieľa, bol pre Nataliu a Facunda výzvou. Mohli tak znovu predviesť, že sú nerozlučná dvojka.

Krásna Esperanza (Natalia Oreiro), prezývaná tiež Monita, je profesionálna boxerka, ktorá je po nečakanom zranení nútená opustiť boxerský ring. Rozhodne sa hľadať si novú prácu, aby podporila svojho dobráckeho priateľa Quiqueho (Carlos Belloso) a jeho matku. Pri hľadaní práce sa dostane do spoločnosti Quesada, ktorú vlastní fešák Martín (Facundo Arana). Títo dvaja sa náhodne stretnú a zamilujú sa do seba na prvý pohľad.

Martín je vdovec, po tragickej smrti svojej ženy sa vzdal lásky k pretekom monopostov Formuly 1 a chystá sa znovu oženiť s ambicióznou a frivolnou Constanzou (Carla Peterson). Martín sa rozhodne zamestnať Esperanzu ako svoju osobnú asistentku a tá sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou jeho života, najmä po tom, čo sa rozhodne adoptovať troch súrodencov bez domova. Títo dvaja budú na ceste za skutočným šťastím čeliť neprekonateľným prekážkam, pretože Constanza a Quique urobia všetko pre to, aby ich rozdelili.

Seriál získal množstvo ocenení a nominácií v rámci prestížnych argentínskych cien Martín Fierro a Clarín, vrátane ocenenia „Najlepšia telenovelová komédia“.

„S úlohou Monity som bola veľmi spokojná. Veľa som do nej zo seba dala,“ povedala Natalia v jednom z rozhovorov. „Natáčať s Facundom po ôsmich rokoch bolo neuveriteľné vzrušujúce. Myslím si, že to napätie prežíval celý štáb. Chceli sme urobiť niečo ešte lepšie, než bol Divoký anjel,“ dodala.

„Strávili sme vtedy spolu celý rok, natáčali sme dvanásť hodín denne a ešte sa vídali aj cez víkendy. A svet začal veriť že sme skutočne pár,“ zasmial sa Facundo. Dokonca sa objavili správy, že je Natalia s Facundom tehotná. Pre oboch to bol síce veľký zásah do súkromia, ale je logické, že ľudia chcú veriť, že to, čo vidia na obrazovkách, sa odohráva aj v skutočnosti.

„My sa s Facundom vlastne skutočne milujeme. Pred kamerou aj za ňou,“ vtipkovala Natalia. A teda chémia, ktorú diváci pred kamerami videli, medzi nimi funguje aj v súkromí.