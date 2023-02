„Pochádzam z väčšej rodiny. Mám dvoch starších bratov a jednu sestru a všetci už majú vlastné deti. Milujem ich a ony mňa, ale po vlastných netúžim.“ Miška dobre vie, že sa to očakávalo aj od nej. Ona však túžbu po dieťati nepociťovala. „Na začiatku som si myslela, že to ešte len príde, ak budem na to pripravená. To sa však nestalo. Aj mi napadlo, či je so mnou všetko v poriadku.“

Miška má veľa priateľov a priateliek, ktorí majú deti, a tak vie, že nie všetci sú nutne šťastní. „Už viackrát som po druhom pohári vína počula vetu: ,Ach, ty sa máš dobre.‘ A úprimne, myslím si to tiež.“ Sympatická manažérka miluje svoju slobodu. „Rovnako milujem, že energiu môžem investovať do niečoho iného ako do detí.“

žena je viac ako len matka...

No svoje rozhodnutie nepovažuje za sebecké. „Pracujem veľa a rada. Aj daní pre tento štát odvádzam viac ako moji súrodenci. Vo voľnom čase sa veľa angažujem v mieste svojho bydliska. S deťmi by som to nedokázala.“ No to nepochopenie, na ktoré stále naráža, ju dokáže zabolieť.

Aj jej posledný vzťah stroskotal na tom, že jej partner k nej nebol úplne úprimný. „Peter na začiatku nášho vzťahu tvrdil, že ani on si nevie predstaviť mať deti. Čo tým však skutočne myslel, bolo, že si to nevie predstaviť teraz. Časom zmenil názor a nevedel pochopiť, že ja nie, a tak ma opustil. Veľmi ma to bolelo, no stať sa matkou len kvôli nemu by rozhodne nebolo správne.“