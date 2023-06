Stačil iba okamih a najkrajší deň života sa premenil na ten najhorší. Ženích totiž zomrel iba hodinu po svadobnom obrade, píše Ahaonline.cz.

„Boli sme v kostole a bol to krásny obrad,“ povedala kamarátka novomanželov Jewel Roberson a dodala, že sa na svadbu veľmi tešili. Johnnie Mae Davis a jej manžel Toraze (†48) sa vrátili do kostola, aby si nechali urobiť zopár pamätných fotiek. A potom Toraze náhle skolaboval. „Stalo sa to v priebehu niekoľkých sekúnd,“ opísala ďalej situáciu Jewel. Okrem mnohých príbuzných a známych boli na obrade prítomné aj deti budúcich manželov.

Podľa prvotných zistení sa ženíchovi vytvorila krvná zrazenina, ktorá zapríčinila zástavu srdca. „Bol to najšťastnejší deň Torazovho života. Smial sa a bol naozaj šťastný,“ zverila sa ďalšia kamarátka Monica Miller. Pre nevestu je to obrovská rana. Nedávno jej totiž zomreli dvaja ďalší blízki príbuzní. Jedným z nich bol jej otec.