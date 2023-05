Niektorým už prišli, ďalších to ešte len čaká. Do 31. mája musí správca doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie za rok 2022, píše Plus JEDEN DEŇ. Týka sa to stoviek tisíc domácností. Čo by ste si mali na vyúčtovaní skontrolovať a ako postupovať, ak vám príde vysoký nedoplatok?

Číslo, ktoré ľudí na vyúčtovaní zaujíma najviac, je, samozrejme, výška preplatku alebo nedoplatku. Vzniknú ako rozdiel medzi skutočnými nákladmi na teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu a uhradenými zálohovými platbami, ktoré domácnosť za byt počas kalendárneho roka zaplatila.