Keď stanovili diagnózu, vravela som si, že toto je začiatok konca. Skutočný začiatok konca mal však ešte len prísť. Stretli sme sa v kaviarni a obaja sme boli čerstvo rozídení. Dali sme sa dokopy, vzali sa a na prvej dovolenke sme splodili syna. Keď mal Samko šesť rokov, manžel sa začal sťažovať na rôzne neduhy. A jedného dňa, keď sme boli na ihrisku, mi oznámil, že má rakovinu a nedávajú mu veľké šance. Všetko sa mi rozmazalo pred očami. Cítila som sa ako vo filme. Nemohla som uveriť, že sa to deje práve nám. Prečo?

Mala by si si nájsť niekoho iného

Večer som si prečítala všetko o jeho diagnóze, začali sme hľadať aj alternatívne spôsoby liečby, konzultovali možnosti s lekármi. Ale rakovina bola v štádiu, keď sa veľa nedalo urobiť. Martinov stav sa rýchlo zhoršoval. Jedného večera mi povedal, že by som mala začať uvažovať nad iným chlapom, ktorý mi pomôže po jeho smrti. A mala by som sa začať obzerať po niekom inom hneď. Nechápala som, čo mi hovorí. Martin mal už všetko premyslené, ukázal mi celkom slušnú poistku, ktorú si dlhodobo platil, vysvetlil mi, ako prežijeme so synom, keď tu nebude. V niečom to bolo hrozné, v niečom ma to aj upokojilo.