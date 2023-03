Hoci ho vyhodila zo svojho života pomerne skoro, nič nebolo také ako predtým. Začal ju totiž prenasledovať.

Cez zoznamku

Bola čerstvo rozídená a nechcela byť sama, tak spoznala Ronalda cez internetovú zoznamku. Sadli si, preto sa rozhodli stretnúť. Po tomto stretnutí to vyzeralo nádejne a Janka by mu dala šancu, keby sa nezačalo peklo. Ronald jej začal volať a písať hádam každú minútu. Požadoval informácie o každom jej kroku a kontakte. „Dokonca ma prinútil, čo mi mimochodom prvýkrát prišlo ako milé, aby som si nechala zapnutý mobil vedľa seba, aby počul, s kým sa rozprávam. A tlak iba stupňoval.“ Keď mu naznačila, že to takto nepôjde, stál celé hodiny pred jej vchodovými dverami či kanceláriou a čakal, aby sa jej ospravedlnil a vysvetlil svoje správanie.

Čoskoro sa objavoval všade, sledoval ju a narúšal jej súkromie. Zdroj: Shutterstock

Nabúral sa do emailovej schránky

„Nejakým spôsobom sa dokázal nabúrať do mojej emailovej schránky aj telefónu a začal sa mi vyhrážať zverejnením chúlostivého obsahu,“ opisuje Janka udalosti, o ktorých dovtedy iba čítala a nemyslela si, že by ich mohla zažiť. „Chválil sa kontaktmi, ako ma môže znemožniť a zahanbiť, schudla som 14 kíl a nemohla som spať, nevedela som, čo robiť, a hanbila som sa o tom s kýmkoľvek rozprávať.“ Čoraz častejšie pomýšľala na samovraždu a došlo aj k pokusu. No zachránila sa a šla na políciu, jej ex dostal podmienku a zákaz priblíženia. Jana si uvedomuje, že keby sa necítila taká zahanbená, mohla to riešiť aj skôr, preto nabáda ženy, aby sa nebáli zdôveriť sa s takýmito problémami a pokojne aj rovno na polícii. Hlavne nech si nechajú všetky esemesky a e-maily s vyhrážkami ako dôkazy.