Muž sa posťažoval na internete, že má ženu s nadváhou a hanbí sa za ňu. Na odpovede ľudí len tak ľahko nezabudne.

"Keď sme spolu začali chodiť, bola to krásna žena. Štíhla, sexi, sebavedomá. To bolo pred 10 rokmi, odvtedy nám pribudli do života dve krásne dcéry, ale s mojou ženou sa niečo stalo. Počas oboch tehotenstiev pribrala 25 kíl a po pôrode sa ich nevedela zbaviť. Stále má zlú náladu, v noci vyjedá chladničku a kilá sa na ňu naďalej lepia.

Muž sa hanbí za svoju tučnú manželku... Zdroj: Shutterstock

Veľmi pribrala, málo sa usmieva, takmer každý večer plače. Keď spolu niekam ideme, musím priznať, že sa trochu hanbím. Vyzerám pri nej naozaj smiešne, necítim sa ako silný muž. Už to nie je tá žena, do ktorej som sa kedysi zamiloval. Čo mám robiť? Ako jej mám povedať, čo mi vadí? Viem, že by som ju tým ešte viac zranil, ale takto už ďalej nevládzem..."

Účastníci diskusného portálu mu poradili toto >>>