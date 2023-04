Čitateľka Anka: Plynatosť v tehotenstve

Stalo sa mi, keď som bola tehotná, dnes sa na tom smejem, ale, ale vtedy som bola zúfalá. Dokonca som si našla nového lekára, tak som sa hanbila. Proste, počas tehotenstva ma trápila plynatosť a nafukovanie a teda často som si nekontrolovane uľavila. A na jednej prehliadke u ženského lekára som to celé odpálila, keď som si ľahla na stôl a jeho hlava bola dostatočne blízko, aby doslova taktne vstal a nezadusil sa… (Smiech.) Strašne mi to bolo trápne. Ja som sa dokonca aj ospravedlnila, ale on len niečo zaševelil a ja som sa cítila ešte trápnejšie. Nedokázala som viac vstúpiť do ordinácie toho lekára, tak som si našla iného.

Alenka: Menštruácia u gynekológa

Nebolo to tak dávno, že sa mi menštruácia spustila presne pri prehliadke gynekológom. Nemala som ju dostať, inak by som ani nešla na prehliadku, ale hold, telo si povedalo, že je správny čas a bolo… Veľmi trápne…

Majka: Úplne donaha

Gynekologické prostredie je na trapasy ako stvorené. Zdroj: Shutterstock

Keď som šla na svoju úplne prvú prehliadku u gynekológa, netušila som, čo ma tam čaká a čo mám robiť. Takže na pokyn lekára: „Vyzlečte sa” som sa vyzliekla úplne donaha a keď som vyšla z kabínky, lekár pozeral prekvapene na mňa, ja celá červená… No hrôza…

Nina: Vyliezla na písací stôl

Raz mi jedna známa hovorila príhodu o svojej známej, takže nemám ani istotu, či sa to naozaj stalo, ale veľmi ma to pobavilo, že keď jej lekár povedal, vylezte na stôl, ona vyliezla na stôl, kde mal lekár písací stroj a ani si nevšimla, že tam je aj iný stôl…

Tina: Revala som u zubára

Mám skoro 30 rokov, takže nie som žiadne dieťa, ale naposledy som vôbec nezvládala zubára. Plakala som, revala som a potom sa ospravedlňovala, že som taká hysterka. Jasné, že som sa cítila trápne, ale lekár bol zlatý, len sa smial a vravel, že nie som prvá ani posledná… Tak to aj beriem, sú to lekári, sú zvyknutí na kdejaké reakcie.

Revala som ako malá. Strach ma ovládol. Zdroj: Shutterstock

Milka: Môj ex v šoku

Kedysi som chodila s priateľom, ktorý mal problém s vyprázdňovaním. A teda šiel s tým k lekárovi, ktorý mu bez upozornenia strčil palec do zadku. Ten môj priateľ sa vraj strašne cítil trápne a skoro mu zabehlo. Nechápal, čo to robí a ako má reagovať. Nikdy viac také vyšetrenie!

Jela: Prečo mu nesťahujem…?

So synom som bola u detskej lekárky, ktorá sa ma spýtala: „Prečo mu nesťahujem pipíka?” A ja na to: „Lebo sa bojím chytiť...” To ste mali vidieť, čo tá spustila. Dala ma dole pod čiernu zem, či to aj mužovi sa bojím chytiť a podobne. Cítila som sa nielen trápne, ale aj ponížene a už nikdy som k nej nemala dobrý vzťah. Tešila som sa, keď syn vyrástol a začal chodiť k inej lekárke.

Lucia: Urobili si trápnu srandu

V čakárni ju zosmiešnil personál. Zdroj: Shutterstock



Plná čakáreň ľudí a ja nesmelo, keďže mi povedali, že mám priniesť moč, ale nedali mi nádobu, tak sa pýtam potichu: „A nádobu mi dáte?” Nevedela som si spomenúť narýchlo, ako to nazvať a lekár na to: „Chceli by ste na varenie alebo na umývanie?” Všetci rehot, hoci to vôbec nebolo smiešne. Lekár mal veľmi zvláštny, pre mňa trápny humor.