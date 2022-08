Alexa Priego porodila svojho syna pred menej ako rokom, no keď ho ľudia vidia, tak si myslia, že má už viac, ako tri roky. Jeho rozmery sú totižto nadpriemerné, až gigantické. Alexa je už trojnásobnou mamou a žije v Manhattane v New Yorku, kde mu musí kupovať oblečenie pre trojročné deti, pretože do menších by sa jednoducho nezmestil.

“Je to najťažšie dieťa na celom svete,” skonštatovala mladá mama, ktorá pracuje v nemocnici. Ako informuje Život, sama Alexa sa priznala, že aj jej druhé dieťa bolo väčšieho objemu: “Je veľmi vysoký a zavalitý. Keď ho ľudia vidia, pýtajú sa na jeho vek a sú šokovaní, keď poviem, že má jedenásť mesiacov. Myslím, že jednoducho robím veľké deti,” prezradila so smiechom. Napriek všetkému je Kason zdravé dieťa, lekári majú aj na tento ojedinelý úkaz vysvetlenie! Podľa odborníkov produkuje nadmerné množstvo mlieka, čo mohlo prispieť k jeho obrovským rozmerom. Po niekoľkých mesiacoch dojčenia prešiel na umelé mlieko a Alexa ho nedávno od dojčenia odstavila úplne.

