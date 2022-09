Modelka, ktorá si prešla kvôli svojmu poprsiu neuveriteľnou šikanou, sa rozhodla prehovoriť. Nemá žiadnu plastickú operáciu, do takejto veľkosti narástli prirodzene. Mesačne si dokáže aj práve kvôli tomuto zarobiť viac, ako päťdesiatisíc dolárov na známej sociálnej sieti pre dospelých. Louisa Khovanski rozmýšľa, že pôjde na redukciu, čiže zmenšenie…No tým by prišla o obrovský zárobok, keďže práve kvôli prsiam ju sledujú a platia jej…

Momentálne má na svojom instagramovom profile viac, ako dva milióny sledovateľov. “Denno denne som šikanovaná za svoje veľké prsia. Nemôžem si ani obliecť pekné tričká, pretože na mňa hneď ukazujú prstom,” priznala. Ako informuje Need To Know, chcela by si ešte zarobiť a neskôr by chcela podstúpiť redukciu prsníkov a stať sa učiteľkou. Pozrite si jej fotografie, vyrazia vám dych…

