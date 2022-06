Loren Schauers pracoval na moste ako stavebný robotník, keď sa jedného dňa stala obrovská tragédia. Spadol z päťdesiat metrovej výšky a rozdrvil ho vysokodvižný vozík, stroj mu odrezal predlaktie a pomliaždil kompletne celú časť spodného tela. Lekári a jeho rodina sa stretli zoči voči dôležitému a ťažkému rozhodovaniu, či ho zachrániť odrezaním spodného tela. Loren sa nakoniec dokázal rozhodnúť sám a vybral si operáciu hemikorporektómie.

Ako informuje Život, už dva roky žije bez nôh a pravého predlaktia a s pomocou svojej milujúcej a oddanej manželky žije spokojný a šťastný život. Touto operáciou mu museli odstrániť aj genitálie a padla otázka na jeho manželku, ako fungujú v intímnom živote: “Je to veľmi osobná otázka, na ktorú nikdy nebudeme odpovedať ani na ňu narážať, pretože je to veľmi neúctivé. Náhodného páru na ulici by ste sa nepýtali, ako majú sex, a to, že naše životné okolnosti sú odlišné, nedáva ľuďom právo sa pýtať," uzavrela vtedy túto tému Sabia.

