Nela (42) a Michal (45)

„Jednoducho to tak nemalo byť a to je v poriadku.“

Pre manželov Nelu a Michala neboli deti na začiatku žiadnou témou. „Chodili sme spolu už dva roky, mali sme vyše tridsať, a tak sme nechali veci voľne plynúť. Rok sa nič nedialo. Navštívili sme lekárov, ktorí nám povedali, že ani jeden nemáme práve ideálne dispozície, aby sme spolu počali deti.“ No zamilovanému páru boli otvorené iné možnosti – hormonálna liečba, umelé oplodnenie, adopcia.

Zdroj: Shutterstock

„Je úžasné, aké možnosti dnes ľudia majú,“ pripúšťa Nela. „O mnohých veciach spojených s tým sa však nehovorí. Šanca, že všetko vyjde, je dosť nízka, zato emocionálna záťaž, ktorú ľudia počas toho zažívajú, je neúmerne vysoká a môže sa to ťahať roky.“

Zdroj: Shutterstock

A tak sa rozhodli, že si márne nádeje, ako aj sklamania ušetria a rozhodli sa pre spoločný život bez detí. „Nikdy sme to neľutovali. Užívame si aktívne dovolenky a turistiku vo dvojici. S malými deťmi by to nebolo možné.“