Život v malom mestečku bol vždy pokojný, no ja som sa trochu aj nudila. Potrebovala som k životu trochu toho vzrušenia. No v mojom živote sa však stalo niečo, čo by som nikdy nepredpokladala.

Bolo to jeden z tých bežných dní, keď sa moja cesta križovala s Alexom, mojím kamarátom. Obaja sme mali jedno spoločné: neustále sme túžili po nových výzvach. A tak sme sa rozhodli, že urobíme niečo, čo nás dostane mimo našich komfortných zón.

A tak som navrhla len tak zo srandy, aby sme sa stavili. Súhlasil. Keďže obaja sme mali radi šport, tak sme sa rozhodli súťažiť, aby sme sa trochu zabavili v tom malom meste. A tak sme začali, z bežných závodov, behu, predbiehaní sa vo fitku, to prešlo k vášnivým súbojom. Už vtedy som tušila, že táto stávka by mohla byť viac než len hrou.

Naša hra sa postupne menila, hoci ja som totálne súťaživý typ. Zdroj: Shutterstock

Každý deň sme sa stretávali na rôznych miestach a súťažili. Nevinné športové súťaže sa postupne menili na vášnivé súboje a Alex sa snažil, aby to bolo aj zábavné, no ja som bola veľmi súťaživá a chcela som vždy vyhrať...

A nemohla som si nevšimnúť ako Alex ma naschvál necháva vyhrať. Jeho úsmev, jeho povzbudivé slová... Postupne som si uvedomila, že aj keď súťažíme proti sebe, vzniklo tu niečo viac. Čosi, čo sa nedá racionálne vysvetliť. Čosi, čo ma ťahalo k nemu.

