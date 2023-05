Lena má problém: Nevie materstvu prísť na chuť

Postupne sa mi narodili dve deti, chlapec a dievča, a ako som si myslela, že ma materstvo chytí, nestalo sa. Čakala som, že sú to len prechodné stavy, ktoré sú normálne pri príchode dieťaťa, veď bolo toľko zmien, ale neprešli. Ani pri druhom, ktoré má teraz rok a ktoré som už nechcela (no stalo sa), ma tá nechuť neprešla. Milovala som svoje zamestnanie, robila som na obchodnom oddelení a mala som našliapnuté na lepšiu pozíciu. Vtom som sa stala mamou. Milujem podpätky, módu a šminky, to všetko šlo do úzadia. Aj celý môj osobný život. Najhoršie je, že o tom nikto netuší. Bojím sa odsúdenia a nehovorím o tom.

Psychologička Sylvia radí: Ste „normálna“ matka

Ste „normálna“ matka a zároveň jediná, ktorú majú vaše deti. Tie budú šťastné a spokojné, ak budú mať šťastnú mamu. Takže si prestaňte vytvárať ilúziu ideálnej matky a vytvorte si podmienky, ktoré vám vyhovujú. Sú predsa mamy – a sú to šťastné mamy so šťastnými bábätkami –, ktoré sa po pár mesiacoch či týždňoch vrátia späť do biznisu. Žiada si to len lepší manažment a ide to. Niektorým prídu na pomoc ich vlastné mamy, niekde sa striedajú dokonca obe staré mamy. Inde prevezme „materstvo“ do rúk otec. Jednoducho si to žiada spoľahlivú opatrovateľku, ktorá vám napríklad privezie dieťa na dojčenie. Príchod dieťaťa vám nemusí obrátiť život naruby. Môžete chodiť do práce na pár hodín, alebo len na dva-tri plné dni, akokoľvek sa dohodnete so zamestnávateľom. Žiada si to trochu pocvičiť a ste späť na podpätkoch. Je to len o komunikácii s najbližšími, minimálne teda s otcom detí. Vaše pocity sú v poriadku a nie ste jediná. Zariaďte si to tak, aby sa vám dobre žilo. Nič viac svojim deťom nemôžete dať ako naozaj dobrá mama.