Odstraňujete divoké buriny v záhrade? Diana radí nerobiť TÚTO CHYBU! Sú v BIO kvalite a ZADARMO

Mnoho ľudí sa dostane k liečivej sile bylín kvôli zdravotným problémom. Toto, našťastie, nie je jej prípad, za čo je podľa vlastných slov nesmierne vďačná. „Láska k bylinám alebo celkovo k prírode siaha do môjho detstva, ktoré sme trávili takmer každý víkend či prázdniny na chate u starých rodičov. Moja mama aj stará mama zbierali rôzne bylinky na zimu na čaj, ale robieval sa aj púpavový med či bazový sirup. Ako deti sme to mali rady. Takže tam patria tie úplné základy fytoterapie, mať doma po ruke základné byliny na jednotlivé zdravotné problémy,“ spomína na začiatky svojej bylinkovej cesty.

Vyššie nutričné hodnoty

Diana vraví, že mala to šťastie, že sa narodila do rodiny, v ktorej sa vyznávala vegetariánska strava. Jej rodičia hľadali spôsoby a dbali aj na to, čo si dávajú na tanier. Takže neskôr, v dospelosti, a hlavne s príchodom jej vlastných detí bolo prepojenie byliniek od liečenia do ich každodennej stravy úplne prirodzený posun. „Postupne som objavovala, čo nám rastie na záhrade, študovala som to a zistila som, že nutričné hodnoty divokých byliniek sú omnoho vyššie ako v bežných poľnohospodárskych plodinách. A tých benefitov je omnoho viac,“ vysvetľuje, že divoké bylinky spĺňajú všetky eko/bio štandardy moderného stravovania. „Majú bio kvalitu, sú lokálne a ešte k tomu sú aj zadarmo! Preto som sa rozhodla podeliť sa o svoju cestu a inšpirovať ľudí, aby nebojovali napríklad proti burinám v záhrade a vedeli ich zužitkovať pre svoje zdravie. Príroda je jeden veľký supermarket neustále s čerstvým tovarom,“ vyslovuje krásnu myšlienku.

Zdroj: archív D. M.

Na mnoho spôsobov

Dvojnásobnú mamu a milovníčku prírody i športu veľmi fascinuje, ako dokážeme čarovať s jedinou bylinkou. „Okrem klasického usušenia na čajík si vieme vyrobiť napríklad liečivú tinktúru, naložiť ju do medu, pridať do ranného smoothie či do polievky na obed alebo si z nej urobiť pesto na cestoviny. Je to naozaj nekonečný vesmír možností.“

O vedomosti sa delí

Diana si kedysi myslela, že nikoho nebude zaujímať napríklad žihľava v smoothie, aj keď obsahuje až šesťkrát viac vitamínu C ako citrón, opak bol pravdou. „Delím sa o to, ktoré bylinky a ako používame v našej strave, aby to chutilo aj deťom. Ideálne je, keď si každý nájde ten svoj spôsob, ako ich zaradiť do vlastnej stravy, lebo nemá význam jesť niečo iba pre to, že je to zdravé. Inšpirácií, či už v mojej knihe, ale aj na sociálnych sieťach, je viac než dosť,“ objasňuje a dodáva, že takýmto spôsobom posúva svoje bylinkové vedomosti ďalej.

Zdroj: archív D. M.

Ďakujte bylinkám

Ak ste si doteraz mysleli, že niektoré bylinky môžete zberať len počas splnu či jarnej rosy, Diana tento názor vyvracia. „Nič sa nemusí, ale áno, môže, to už je také ‚vyšperkovanie‘ a vylaďovanie do dokonalosti. Na začiatok úplne stačí, aby sme dbali na to, že zbierame v čistom prostredí, zdravé bylinky a iba toľko, koľko reálne buď teraz, alebo na jednu sezónu potrebujete. A hlavne nezabúdajme bylinkám poďakovať, čo i len v duchu,“ vraví s veľkou pokorou a vďačnosťou. V tejto bylinkovej vášni ju najviac podporuje manžel a najbližšia rodina. „Mám naozaj šťastie, že som zatiaľ nenatrafila na človeka, ktorý by ma od tohto odhováral. Ale moja najbližšia rodina ako manžel či mamina ma od začiatku naplno podporovali.“

Zdroj: archív D. M.

Dôležitá je prevencia

To, že jej práca má zmysel, dokazuje aj fakt, že jej prakticky denne chodia otázky typu‚ „ktorá bylinka je vhodná pri tej a tej chorobe?“ „Bohužiaľ, takto to nefunguje,“ vysvetľuje Diana. „Žiadna zázračná bylinka neexistuje a na počkanie vás neuzdraví. Áno, bylinky dočasne uľavia, ale choroby, hlavne tie závažnejšie, na ktorých sme ‚poctivo pracovali‘ roky, sa musia liečiť vo viacerých rovinách.“ Preto ona sama kladie dôraz predovšetkým na prevenciu, čiže pozrieť sa na to, čím vyživujeme telo, kde divoké bylinky tvoria významný výživový bonus. „Dostávam krásne spätné väzby, čo ma nesmierne teší. Ľudia objavujú to, čo im rastie v okolí. Čo považovali predtým za bezcennú trávu, teraz vedia spracovať v kuchyni, prípadne odložiť na neskôr,“ vraví šťastne.

Bylinky sú trendom

Radosť jej robí aj fakt, že i v dneš- nej dobe sa ľudia stále zaujímajú o bylinkárstvo. „Možno k tomu trochu pomohlo aj obdobie, keď sme boli zatvorení doma a trávili sme viac času v prírode. Svedčí o tom aj 70-tisícová komunita na sociálnych sieťach, ktorú mám. Nájdete tu mladých ľudí, ktorí sa celkovo zaujímajú o svoje zdravie, mamičky s deťmi, ale aj športovcov či dôchodcov,“ vysvetľuje.

Zdroj: archív D. M.

Išla za hlasom srdca

Priznáva tiež, že sama nemala nikdy konkrétne sny a ciele, ale vedela, že toto je jej cesta, či už to bude v súkromní, alebo takto trochu verejne. „Každý jeden z nás sme niečím výnimočný a máme čo odovz­dať iným ľuďom. Netreba sa báť realizovať a zhmotniť to, čo cítime v srdci, že nás napĺňa. Raz nás to aj tak dobehne a budeme si zbytočne vyčítať, prečo sme sa do toho nepustili už skôr. Aj ja sa stále učím, študujem, objavujem. Je to krásna cesta, nie preteky. Nepotrebujem vidieť na jej koniec, stačí po prvú zákrutu.“