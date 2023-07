Opustila prácu, predala byt v Bratislave a odišla za veľkú mláku...Ako sa Tine žije v USA? FÍHA!

Tina, ako jej hovoria najbližší, do Spojených štátov pricestovala v lete 2017 za priateľom, terajším manželom, s ktorým sa spoznala rok predtým na svadbe ich spoločného kamaráta na Vígľašskom zámku. „Maroš práve dokončil svoje magisterské štúdium na miestnej univerzite vo Filadelfii. Keďže jeho budúcnosť bola nejasná pre víza, ani mi nenapadlo, že tam budem žiť roky a založíme si rodinu.“

Klady i zápory

Mladá žena sa tešila, že môže navštíviť pre ňu neznámu krajinu, zdokonaliť sa v jazyku a zažiť niečo úplne iné, nové. „Nechala som svoje zamestnanie, odsťahovala som sa z bytu v Bratislave a šla bezhlavo za dobrodružstvom,“ spomína na začiatky života za veľkou mlákou. Pôvodom východniarka žije dnes v centre Filadelfie, čo jej veľmi vyhovuje. „Je to pokojné medzinárodné mesto s výbornou občianskou vybavenosťou, takmer všade sa vieme dostať pešo,“ vraví a dodáva, že tak ako každá krajina, aj USA má svoje klady a zápory. „Mám pocit, že ľudia sú tu oveľa usmievavejší a otvorenejší. V porovnaní so Slovenskom je spoločenská nálada o čosi uvoľnenejšia, vnímam to najmä vo veľkých mestách. Služby fungujú na vyššej úrovni, no na druhej strane má každé mesto zlé štvrte, problémy so zbraňami a podobne.“

Zdroj: Archív Tiny Januvka

Chýbajú jej rožky

Američania sú podľa Martiny veľkí patrioti, vedia sa tešiť, oslavovať a nadchnúť pre sviatky či športy. „Tieto ich vlastnosti mám naozaj rada. Spojené štáty sú môj druhý domov, no Slovensko bude vždy na prvom mieste. Najbližšiu rodinu, ktorá žije tisícky kilometrov ďaleko, nič nenahradí. Vraciam sa tam aspoň dvakrát ročne a vždy sa teším na maličkosti, ktoré si vďaka životu za hranicami vážim oveľa viac. Teším sa, ako objímem najbližších, ako si na raňajky dám párky s horčicou a čerstvým rožkom či ako pôjdem v Snine na najlepšiu zmrzlinu,“ prezrádza.

Každé mesto má čaro

Jej srdcovou záležitosťou v USA je práve Filadelfia, kde si spolu s rodinou užívajú najmä dlhé prechádzky a výborné medzinárodné reštaurácie. Majú radi vietnamskú, indickú kuchyňu a, samozrejme, nemôže chýbať ani tá európska. Maťka priznáva, že veľmi rada varí aj naše tradičné jedlá. „Na Spojených štátoch je fascinujúce, že každé mesto má jedinečné čaro. Okrem New Yorku mám veľmi rada Boston, Ocean City v New Jersey, no obom sa nám páčilo aj na Floride či na západe USA. Národné parky sú krásne a veľkolepé, až sa to ťažko opisuje slovami. Ak by som mala odporučiť pár nezabudnuteľných miest, boli by medzi nimi Horseshoe Bend v Arizone, jazda autom po Pacific Highway aj kalifornské obrovské stromy v Sequoia National Park.

Zdroj: Archív Tiny Januvka

Píše vlastný blog

Martina miluje dlhé prechádzky s ich štvornohým chlpáčom, rada cestuje po krajine, číta, pozerá seriály a stal sa z nej aj veľký fanúšik tenisu a amerického basketbalu. Ďalšou veľkou záľubou je varenie a srdcovkou písanie, a tak v roku 2020 založila vlastný blog o živote v USA, ktorý nájdete na www.zavelkoumlakou.com. „Úplne prvý podnet prišiel od mojej učiteľky na miestnej univerzite počas štúdia anglického jazyka, keďže písanie ma veľmi bavilo. Hlavným aktérom však bola moja sestra, ktorá bola u nás na návšteve. Jedného dňa sa ma počas obeda v Bostone opýtala: ,A nechceš písať blog? Veď tu je toľko zaujímavých vecí.‘“ Prešlo pár týždňov a jej prvá stránka bola na svete. Martinka úprimne priznáva, že od toho nemala žiadne veľké očakávania a v súčasnosti sa riadi tým, že keby mala zaujať čo i len jedného človeka, bude to mať pre ňu zmysel.

Zdroj: Archív Tiny Januvka

Delí sa o svoje skúsenosti

Podľa Martininých slov má mnoho ľudí istým spôsobom skreslené predstavy o USA, aj preto sa rozhodla deliť o svoje skúsenosti, zážitky a obyčajný život. Na blogu sa venuje témam, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo, ale zároveň publikuje vlastné tipy na cestovanie, ako aj rôzne zaujímavosti či recepty. „Na svojich sociálnych sieťach mám úžasnú komunitu ľudí. Spoznala som už tak veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, že si to budem vážiť a tešiť sa z toho ešte dlhé roky, aj keby od zajtra prestal existovať internet,“ vraví šťastne na záver.