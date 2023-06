Som najmladšia zo sestier, volám sa Tamara a mám 34 rokov a moja sestra Natália má 37 a najstaršia Šarlota 39 a všetky tri sme si prešli rozchodom…

Tamarin príbeh - stále ho milujem, no on chce Lenu

Môj bývalý Rasťo bol vysnívaný muž, športovec a veľmi ho ľúbim. Stále. Ale opustil ma kvôli Lene. A dnes má oči iba pre ňu.

Snažím sa im vyhýbať, ako sa dá, ale naše mesto je malé a stále na nich natrafím. Každý o tom vie a často vidím tie ľútostivé pohľady. Toto ma asi najviac zabíja. Ale ani odsťahovať sa nemôžem, mám tu rodinu a prácu. Inak by som dala čokoľvek za to, aby som ich viac nemusela vidieť.

Jeho nová milenka je odo mňa o 10 rokov mladšia a skoro o 20 rokov mladšia od môjho manžela. Pripadá mi to smiešne a zároveň bolestivé. Áno, vyzerá skvele, ale čo mu môže dať okrem sexu a hladkej pokožky? Žiarlim na ňu? Jasné, trochu áno. Veď ho stále milujem. Ale možno aj preto, že on ma nechal a našiel si niekoho a ja som stále sama. Nemali sme ani deti a sestry ma utešujú, že je to tak lepšie. Až vtedy by som videla, aké problémy by to spôsobovalo. Ja si zase myslím, že keby sme mali deti, nikdy by ma nenechal a keby predsa, tak by bol nútený tráviť s nami nejaký čas a všetko by bolo inak. Ale o tom vie svoje prostredná sestra Natália.

Natáliin príbeh - už nechce deti, len milenku

Kým môj rozchod je čerstvý, prostredná sestra s manželom už tri roky netvoria pár. Majú spolu dve deti, 8- a 10-ročné. Svojho otca milujú a tešia sa na každé stretnutie. Chýba im. Ak si Natália niečo spontánne naplánovala, mohla mu zavolať, či sa o nich nepostará a on to urobil, dokonca ešte rok po rozchode im to takto fungovalo. Až kým do jeho života nevstúpila Zuzana. Odvtedy deti takmer nevidí. Nikdy na ne nemá čas. Dohodli sa, že každý druhý víkend budú u neho, ale on ich často vráti späť už v sobotu, lebo sú veľmi zlé a nepočúvajú a v nedeľu má naplánovaný výlet so Zuzanou alebo si jednoducho chce s ňou užiť spoločný čas. Je to šialene smutné, ako rýchlo mu prestali deti chýbať. Moja sestra Natália je z toho nešťastná. A aj keď ona by svojho ex už nikdy nechcela späť, predsa len deti potrebujú otca a kvôli nim je jej to ľúto.

Šarlotin príbeh - možno by boli kamarátky, keby...

Najlepšie na tom asi je sestra Šarlota. Jej rozvod prebehol hladko ešte pred piatimi rokmi, a keď si jej Tomáš našiel Annu, Šarlota konštatovala, že ak by nebola jeho frajerkou, mohli by byť aj kamarátky. Stretli sa náhodou v meste a spontánne si všetci traja vypili kávičku. Nebolo to ani trochu trápne či nasilu. S Annou mali spoločné záujmy – umenie a divadlo a už si dohodli aj stretnutie vo dvojici, ale paradoxne jej to zatrhol Tomáš. Povedal, že nechce, aby s ňou nadväzovala taký vzťah, cítil by sa čudne a tiež by mu nerobilo dobre, keby počúval o ich spoločných zážitkoch. Je pravda, že ich manželstvo nebolo ideálne a Šarlota by vedela hovoriť o tom, čo je Tomáš za kvietok! Preto si myslí, že skutočný dôvod je, že sa bojí, aby Šarlota o ňom neprezradila nejaké tajomstvá.

Je to zvláštne, že všetky tri sme rozvedené a samy… Dúfam, že niekde na nás čaká život s lepšími mužmi.