Zistila som, že keď sa doma vyzliekam a idem sa sprchovať, sused ma tajne sleduje. Nie je to žiadny starý chlap, ale mladý fešák. Býva v paneláku oproti, na rovnakom poschodí ako ja. Párkrát som ho už videla na balkóne, sledoval ma a fajčil cigaretu. Aj mi napadlo, že je to celkom pekný chalan, hodil by sa k mojej single sestre. A potom sa to stalo.

Pred pár týždňami som si všimla, že sa v jeho byte pohol záves. Práve som sa vyzliekala, keď ma ovládol čudný pocit a pristúpila som k oknu. Zbadala som ho, bol tam a pozeral sa priamo na mňa. Neprikladala som tomu zvláštny význam, ale začala som si ho viac všímať.

Je to vzrušujúce. Naozaj ma sleduje? Veruže áno! Situácia sa často opakuje a zdá sa, že sa svoju zvedavosť už ani nesnaží utajiť. Otvorene na mňa pozerá. Večne stojí v okne a sleduje, čo kedy robím. Zmizne len vtedy, keď je doma aj môj manžel. Je ten človek chorý? Moje nahé telo už dokonale pozná...

Simona

