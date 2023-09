Slováci sa niekoľko dní tešili z veľmi teplého a slnečného počasia, teraz však prichádza výrazná zmena. Prichádza k nám studený front, ktorý so sebou prinesie aj búrky. Zmena má nastať už dnes večer. V priebehu dňa bude ešte počasie pokojné. Prvé búrky by sa mali objaviť po 20. hodine večer. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy zatiaľ najnižšieho stupňa, platia do štvrtka (14. 9.) do 6.00 h.

Ohrozené sú Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj. Zároveň aj okresy Poprad a Rožňava. Očakáva sa výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za pol hodinu s nárazmi vetra, ktoré môžu dosiahnuť až 85 km/h a s krúpami. Hrozia aj povodne. Výstrahy platia v okresoch Skalica a Senica. ​

Do polnoci by malo byť búrlivo na západe a severozápade Slovenska. Počas noci sa bude dážď presúvať smerom na východ, informuje imeteo.sk. Vo štvrtok (14. 9.) by malo byť oveľa chladnejšie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode vystúpia teplomery iba do 20 stupňov.