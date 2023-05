Manžel zrazu ruší dohodu, Sára nevie ako ďalej

S mužom sme sa dohodli, že po polroku sa vrátim do práce a on, keďže je na home office, preberie veľkú časť opatery na seba. Keďže obaja zarábame, pomôžu babky a opatrovateľka. Ale malý nemá ani rok a môjmu mužovi sa to už nepáči. Mám pocit, že ho ovplyvňuje svokra. Hovorí mu, čo som to za mamu, keď som už v práci. Aj preto, že sa mu venuje viac ako ja, keďže je doma a ja nie. No práce sa nechcem vzdať – ako urovnať tento spor? Bojím sa, že keď niečo nevymyslíme, len sa to bude zhoršovať.

Psychologička Sylvia radí: Otvorte to čím skôr

Porozprávajte sa len vy dvaja. Čím skôr otvorte tú tému. Nenechávajte zbytočne veľký priestor na pochybnosti, a to ani svokre. Neobviňujte, je to nová situácia pre všetkých. Len povedzte, ako sa cítite, z čoho máte obavy. Aj váš muž sa nejako cíti a pravdepodobne má nejaké predstavy, ako by to mohlo fungovať. Ak zistíte, že svokra je pre vašu domácnosť spochybňujúca a toxická, skúste si s ňou pohovoriť – najlepšie obaja spolu, aby sa nevytváral zbytočne nový priestor na intrigy. Aby sa všetkým dobre žilo, hovorte spolu, keď príde opatrovateľka, pokojne s mužom vybehnite na rannú kávu. Plánujte, žiada si to len dobrú organizáciu a vzájomnú podporu. Ste v tom spolu aj s bábätkom.