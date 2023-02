Neviem, čo mám robiť, je možné, že môj priateľ nie je ten pravý? Z jeho slov až mrazí... 28-ročná žena sa obrátila na komentujúcich na internete, aby jej poradili, čo ďalej. Priateľ jej totiž dal jednu zvláštnu podmienku. Vraj si ju vezme za ženu len vtedy, keď pred svadbou schudne. A to všetko po 5 rokoch vzťahu!

O ruku ma požiada, len keď schudnem. Zdroj: Shutterstock

"Odmalička sa trápim s nadváhou. Teraz podľa mňa patrím medzi ženy s normálnou hmotnosťou, možno som trochu pribrala, odkedy sme s priateľom spolu. Kvôli chorobe mám o 4,5 kila viac než kedysi. Netrápi ma, že chce, aby som bola v lepšej kondícii, lebo veď to chcem aj ja, ale... Prečo takúto podmienku spája s manželstvom?"

O ruku ma požiada, len keď schudnem. Zdroj: Shutterstock

"Neviem, čo si mám o tom myslieť. Vraví, že ma ľúbi a chce so mnou prežiť svoj život, ale pred svadbou by som mala trochu schudnúť. Vidím, že manželstvo je pre mňa dôležitejšie než pre neho. On by bez problémov zostal aj naďalej tam, kde sme teraz. V prenajatom byte, len tak, vedľa seba, bez prsteňa a sobášneho listu," smúti žena.

O ruku ma požiada, len keď schudnem. Zdroj: Shutterstock

Bojí sa, že aj keby schudla, priateľ si môže aj po svadbe vymyslieť nejaký vážny dôvod, pre ktorý ju napokon opustí. A komentujúci na internete veru napísali, čo si o tom naozaj myslia.

"Pribrala si kvôli chorobe. Manželstvo je práve o tom, že sme spolu v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe."

"Nájdi si muža, ktorý ťa bude ľúbiť takú, aká si. Bez podmienok."

O ruku ma požiada, len keď schudnem. Zdroj: Shutterstock

"Nechudni len preto, lebo on si ťa inak nechce vziať za ženu. To nie je ten správny dôvod!"

"S takýmto mužom by som už nestrácala ani minútu."

"Dievča, utekaj!"

Čo si o tom myslíte? Ako by ste zareagovali na jej mieste vy?