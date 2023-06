Bývame na peknom sídlisku, kde je veľa zelene, park plný stromov, trávnatých plôch aj kríkov a kvetov. Na lavičkách posedávajú starší ľudia alebo rodinky s deťmi.

No je tam jedna lavička, pri ktorej je neporiadok, ohorky cigariet či obaly potravín. Bezdomovci tam celé dni vysedávajú, popíjajú lacné víno, potom tam spia hoc aj v tráve. Lavičku voláme „bezďácka“. Robia nielen špinu, ale aj poriadny hluk. Neraz ich aj policajti vyhnali, no na druhý deň tam boli zase.

Keď idem okolo nich, už ich všetkých poznávam. No všimla som si jedného chlapíka, ktorý bol veľmi sympatický, fešák, čisto oblečený, väčšinou triezvy. Hútala som, prečo vôbec sedí medzi nimi. Podľa reči som vedela, že je inteligentný a vôbec nezapadá do tejto „partie“. Mám psíka, chodíme do parku denne.

Raz sa mi tento mladý muž prihovoril, teda psíkovi. Pohladil ho a smutne povedal, že mal tiež psíka. Dali sme sa do reči. Rozprával mi, aký mal ťažký život. Otec bol notorický alkoholik, mama mu zomrela, keď mal osem rokov. Otec narobil dlhy, prišli o byt v exekúcii. Do pätnástich býval pri babke, musel brigádovať, aby nejako vyžili z jej dôchodku.

Ani nevedel ako, našiel sa medzi bezdomovcami. Keď videli, že má nejaké peniaze, tak sa ho držali, aby im niečo kúpil. Spoločne sa opíjali, takže aj babka ho vyhodila na ulicu. Peter bol nešťastný, vedel, že takto nechce žiť, ale nedokázal sa z toho sám dostať.