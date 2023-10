Šikovná moderátorka Zlatica Puškárová (46) bola opäť pevnou súčasťou špeciálnych relácií o voľbách na Markíze. Počas náročnej volebnej noci dokonca nespala doma a ustlala si priamo v štúdiu. Fanúšikovia sa jej pýtali, kam si vlastne zložila hlavu a ako to celé prebiehalo. Zlatica neváhala a podelila sa so svojimi zážitkami na Instagrame.

„Priznám sa, že taký veľký záujem o to, kde som prespala počas volebnej noci som nečakala," uviedla Zlatica a keďže jej stále chodilo množstvo otázok práve na prenocovanie, rozhodla sa túto príhodu rozviesť. „Nocovať v Markíze počas volebnej noci je už taká tradícia. Ťaháme vysielanie dlho do noci a hneď ráno sme s lídrami politických strán opäť v štúdiu, takže je to veľmi efektívne narábanie s časom. Bojím sa, že doma zaspím a nestihnem vysielanie. Takto si pokojne ľahnem a tých pár metrov do štúdia sa určite nejako dostanem na čas," rozpísala sa o tom, prečo nespala cez volebnú noc doma. „Som človek, ktorý sa vyspí aj na slame, takže mi vôbec nerobí problém zložiť sa aj v kancelárii. Mám skvelých kolegov, ktorí sa vždy postarajú o dostatočný komfort a keďže mám rada vôňu mojich perín, beriem si ich so sebou," dodala vtipne.

Hneď na druhý deň po voľbách zverejnila fotografiu, na ktorej bola oblečená v nádherných kvietkovaných šatách. Svoj zovňajšok zdokonalila výrazným rúžom a mierne zvlneným účesom. "Dve hodiny spánku, 🙈" posťažovala sa na volebnú noc, ktorú si ale ako vždy vychutnávala, keďže práca ju napĺňa a baví. "Ale toto sú momenty, ktoré majú špeciálne čaro… A tento deň už po dlhom maratóne patrí mojim deťom, ❤️" dodala s láskou spokojná Zlatica.

