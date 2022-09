Ako sám tvrdí, zvyčajne si ho platia staršie ženy, no našli sa medzi nimi aj oveľa mladšie ročníky, ako je on. Tento muž si zarába eskortom a väčšina z jeho zákazníkov sú aj vydaté ženy, ktoré hľadajú zúfalo spoločnosť…Dokáže si zarobiť viac, ako šesťtisíc libier mesačne a to všetko len a len kvôli jeho postave!

“Mám telo staršieho muža, preto sa väčšinou páčim starším ženám,” tvrdí Samuel Hunter, ktorý pochádza zo Sydney, z Austrálie. Pozrite sa na neho, to by ste veru netipovali, že tento muž robí eskort…

POZRITE SI FOTOGRAFIE SAMUELA HUNTERA, KTORÝ SI ZARÁBA ESKORTOM! NÁJDETE ICH V GALÉRII TU