Vo veku iba 25 rokov odišla po statočnom boji s rakovinou talentovaná speváčka Patricia Janečková. Ľudia ju milovali nielen pre jej doslova anjelský spev, ale aj pre jej dobrú dušu a obetavú povahu. V sobotu 7. októbra sa s ňou v ostravskom kostole lúčili fanúšikovia, kolegovia, priatelia, rodina a najmä jej manžel, herec Vlastimil Burda, ktorého si Patricia vzala len pred troma mesiacmi. Vtedy o svadobnom dni hovorila ako o najšťastnejšom okamihu svojho života. Spoločné šťastie netrvalo dlho, ich láska však pretrvá naveky...

S Patriciou, ktorá v roku 2010 vyhrala šou Talentmania, sa dnes jej milovaní lúčia v ostravskom kostole. Rovnako aj verejnosť môže zavítať do kostola, ktorý sa od 13. hodiny uzavrie len pre pozvaných ľudí. "V sobotu 7. 10. od 11. hodiny bude Kostol Ducha Svätého otvorený pre verejnosť. O 13.00 hod. bude pre verejnosť zatvorené a vpúšťajú sa iba pozvánky. Poslednú rozlúčku s Patriciou Burda Janečkovou od 14.00 hod. povedie Vítězslav Farehulka, farár z Ostravy - Zábľahu. Kto nebude prijatý do kostola, bude si môcť pozrieť rozlúčku na obrazovke so zvukom pred vstupom do kostola," znie oznam na fanúšikovskej facebookovej stránke Patricie Janečkovej.



Od 11. hodiny prichádza do kostola množstvo ľudí, ktorí si ju prišli uctiť, píše PLUS JEDEN DEŇ. "Je to obrovská tragédia, keď z tohto sveta odíde človek tak v mladom veku, je to veľmi kruté. Patricia nedávala najavo žiadnu bolesť, chorobu brala statočne," prezradil pre český Blesk v živom vstupe kamarát a kolega jej manžela Vlastimila Burdu.

Do Ostravy sa s kolegyňou prišla rozlúčiť česká herečka Kristýna Leichtová. Tá prišla aj s priateľom hercom a režisérom Vojtěchom Štěpánkom a dcérami. Sadla si na chvíľku do lavice a plakala... „Nehnevajte sa, nie som schopná slov,“ ospravedlnila sa zdrvená Kristýna. Štěpánek v roku 2018 nastúpil na pozíciu umeleckého šéfa Národného divadla moravskosliezskeho, takže Janečkovú veľmi dobre poznal. „Patricia bola moja žiačka na základnej škole. Podporovali sme ju v Talentmanii. Študovala Janáčkovo konzervatórium, bola ostravská patriotka. Ona bola stále veselá, smiala sa, to bude moja posledná spomienka na ňu,“ povedala českému Blesku učiteľka.

Krásna a talentovaná speváčka Patricia Janečková si v boji so zákernou chorobou prešla mnohým. Za sebou mala náročnú operáciu, šestnásť chemoterapií a mastektómiu, na ktorú čakala pol roka. O svojom stave pravidelne informovala na sociálnej sieti a palce jej držalo celé Slovensko aj Česko. Po náročnom období v jej živote opäť začalo postupne vychádzať slnko. V apríli tohto roku sa zasnúbila a 24. júna sa vydala za milovaného muža, herca Vlastimila Burdu. Práve láska rozžiarila jej posledné mesiace až natoľko, že sa zdalo, že nad rakovinou sa jej podarilo vyhrať. Opak sa však, žiaľ, stal pravdou a Patricia v nedeľu 1. októbra svoj boj definitívne prehrala.