Je dobojované! Predčasné parlamentné voľby sa na Slovensku skončili víťazstvom strany Smer-SD, ktorá získala 22,95% hlasov. Spolu s ňou sa do Národnej rady SR prebojovali aj Progresívne Slovensko (17,95%), Hlas-SD (14,71%), OĽANO, KDH, SaS a SNS. Ani jedna z nich však ešte budúcnosť nemá istú a začína sa zložitý proces formovania novej koalície.

Na snímke tlačová konferencia politickej strany HLAS SD ku zhodnoteniu volieb v reštaurácii Aušpic. Zdroj: MARTIN DOMOK

LMusíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru-SD, vyhlásil v nedeľu podpredseda SaS Branislav Gröhling. Jazýčkom na váhach bude podľa neho líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, píše PLUS JEDEN DEŇ. "Či sa rozhodne, že chce ísť do vlády, ktorá je symbolom korupcie, rozkrádania, nenávisti, alebo pôjde na tú druhú stranu smerom k demokratickým stranám," skonštatoval Gröhling. >>>