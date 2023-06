Mám kamarátku, s ktorou sa život nikdy nemaznal. Poznali sme sa len z videnia, stretávali sme sa väčšinou v parku. Prechádzala sa s malým chlapčekom, ktorý bol so mnou hneď kamarát. Myslela som si, že je to Hankin vnúčik, no vysvitlo nakoniec, že malého Oskara len opatruje. Prišla o prácu, tak aspoň nejaká korunka sa zišla.

Svoju chorobu tajil

Hanka sa mi po čase zdôverila, aký ťažký život vedie. Má muža Mira, ktorý aj s jeho rodinou zatajili Hanke pred svadbou, že je chorý na schizofréniu. Mali spolu dve deti, tie riadne trpeli pri jeho chorobe. Hocikedy začal vrieskať a preklínať všetkých, všetko mu vadilo, celé dni nič nerobil, o nič sa nezaujímal. Všetko bolo na Hankiných pleciach.

Po rozvode úľava

Časom podala žiadosť o rozvod. Súd ich pomerne skoro rozviedol. Ale Hanka nemala kam odísť s deťmi, preto ďalej bývali pod jednou strechou. Bolo to azda ešte horšie, atmosféra napätá, dala sa krájať. Chodili okolo seba ako dvaja cudzí ľudia. Niekedy sa dorozumievali iba písomne. Hanka sa veľmi snažila, aby deti boli aspoň ako-tak uchránené od tejto ťaživej situácie. Na stredné školy chodili do iného, vzdialeného mesta, boli na internátoch, takže nemuseli zažívať utrpenie v rodine.

Nová známosť - nový život

Hanka sa nakoniec zoznámila so starším mužom Ondrejom. Bol chorľavý, potreboval opateru. Býval v malej dedinke, v peknom dome, bol vdovec. Hanka sa o neho príkladne starala, až jej navrhol, nech býva u neho. Vybavili si opatrovateľský príspevok, Ondrej jej dával toľko lásky a uznania, aké nikdy nezažila. Hanka tušila, že jej šťastie je akési zvláštne a že asi tak dlho nepotrvá. A veru!

Pomsta na seba nenechal dlho čakať

V jeden podvečer Hanka s Ondrejom pracovali v záhrade, keď sa tu zrazu zjavil jej bývalý muž. Vtrhol do záhrady, začal vrieskať a nadávať Hanke, že ho podvádza s týmto dedom, či sa nehanbí, a padla aj facka. No toto už bolo priveľa na Ondreja, pochopiteľne strhla sa bitka. Poslabší Ondrej nemal toľko síl ako zúrivý chorý muž. Spadol na zem, utŕžil ešte niekoľko kopancov aj do hlavy. Keď Miro videl, že to prehnal, dal sa na útek.

Následky boli zničujúce

Hanka plačúc odvliekla Ondreja domov a rýchle zavolala záchranku aj políciu. Ondrej strácal vedomie, sanitka s lekárom prišla našťastie rýchlo. Ondrej mal porušenú miechu, skončil na vozíčku, ochrnuli mu nohy. Hanka bola nešťastná a nenávidela svojho bývalého muža. Priala mu poriadny trest za ublíženie na zdraví, aj jej týranie počas manželstva.

Musel sa liečiť

Súd nakoniec musel zobrať na vedomie, že Miro je psychicky chorý, konal v afekte, nariadil mu trest v nemocnici pre obvinených a odsúdených a ústave na odňatie slobody a výkon trestu.

Hanka sa venovala celé dni Ondrejovi, synovia bývali v byte po ich otcovi a všetci si užívali pokojnú atmosféru, kým sa otec nevráti z výkonu trestu.

Našťastie, chlapci nečakali so založenými rukami, našli si prácu a šetrili peniaze na nový byt, v ktorom by mohli všetci konečne spokojne žiť a dýchať.

