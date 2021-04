Som rozvedená, bývam v podnájme, veľmi túžim po vlastnom bývaní. Minulý rok mi zomreli rodičia, ktorí vydedili mojich dvoch súrodencov, ale dozvedela som sa to až pri dedičskom konaní. Je pravda, že som rodičom pomáhala, ako som len vedela, či už finančne, s lekármi, venovala som im všetok čas. Rodinný dom zostal mne a teraz sa neviem rozhodnúť, či ísť bývať na dedinu, opraviť ho alebo zostať v meste v byte. Radšej by som kúpila byt v meste, ale priateľ, s ktorým som štyri roky, by chcel bývať v dome a už ho začal aj prerábať. Mne všetko pripomína rodičov, neviem si predstaviť bývať tam… Ako sa rozhodnúť?

Alena, venuje sa numerológii a rozhovorom s anjelmi

Pani Katarína, určite je to pre vás ťažké rozhodnutie, ale predstavte si, ako sa s láskou a vďakou zachovali vaši rodičia k vám. Myslíte si, že bolo jednoduché vydeliť synov? Určite to neurobili s úmyslom rozhádať vás. Vaši rodičia boli múdri a chceli, aby ste bola šťastná. V dátume narodenia máte tri deviatky a to značí, že nikdy nebudete bez peňazí. V budúcnosti, keď sa rozhodnete, budete mať aj ten byt, o ktorom teraz snívate. Je to na vás, ale anjeli vám odkazujú, že prerobený dom už nebude niesť spomienky na rodičov, ten dom bude mať len vašu energiu, a keď bude prerobený podľa vašich predstáv, bude patriť len vám. Rodičia vám z hora žehnajú, chránia vás a takto vám môžu pomáhať. Máte podporu priateľa a v budúcnosti by ste mohli ľutovať.

