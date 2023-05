Dnešná búrka ochromila Slovensko. V Bratislave došlo k čiastočnému zaplaveniu cestných komunikácií a následnej tvorbe kolón, píše PLUS JEDEN DEŇ. V súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

"Vyzývame vodičov, ak je to možné, aby počkali s presunom motorovými vozidlami do doby poklesu vody na cestných komunikáciách," uviedla. Polícia vodičov taktiež upozorňuje, aby zvýšili opatrnosť, znížili rýchlosť jazdy a dbali na bezpečnosť v cestnej premávke.

"Bratislava je pod vodou. Podjazdom Prievozská sme prešli v poslednej minúte, za nami už autá uviazli," píše na Facebooku jedna z našich čitateliek. Zdroj: Facebook/Joluška Noskovičová

V Bratislave sa pre krupobitie tvorili na viacerých miestach kolóny. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna RTVS. "Na všetkých hlavných ťahoch počítajte so zdržaním, pozor na dobrzďovanie do kolón a nezabúdajte na správne svietenie," poradili. Zelená vlna zároveň upozornila, že na križovatke Košická a Prístavná nefungujú semafory, vznikali tu kolízne situácie a vytvárali sa aj kolóny.

Dnešná apokalypsa v Bratislave. Zdroj: Facebook/Petra Mozolova

So zdržaním pre nehodu mali vodiči rátať aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Zelená vlna zároveň upozornila, že na Nábreží za River Parkom smerom na Most SNP spadol strom na auto.

Pri Senici hlásili zaplavené cesty

Z dôvodu búrky boli zaplavené niektoré úseky cesty II/500 Senica - Kunov, ale aj v okolí obce Sobotište. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti. V mestskej časti Senice Kunov bol nahlásený aj vytopený rodinný dom.

"Na miestach pomáhajú dobrovoľní hasiči. Upozorňujeme vodičov, že husté blato nahlásili vodiči aj na hlavnom ťahu cesty I/51 z Trstína na obec Boleráz," uviedla polícia. Búrka prišla aj do Trnavy. "Zároveň odporúčame zvýšiť opatrnosť na cestách, dodržiavať dostatočné odstupy medzi vozidlami a rýchlosť jazdy prispôsobiť aktuálnym poveternostným podmienkam," apelovala polícia.

Meteorológovia varujú aj pred povodňami, pre niektoré okresy dokonca vydali druhý stupeň varovania. Zdroj: Reprofoto SHMÚ

Kokava nad Rimavicou hlási NAJHORŠIU povodeň za 12 rokov

Silná búrka v obci Kokava nad Rimavicou v Poltárskom okrese spôsobila v utorok popoludní povodeň. TASR to potvrdil starosta obce Ján Chromek s tým, že zranenia obyvateľov ani úmrtia však zatiaľ neevidujú. Pripomenul, že voda je vyliata na ceste, najhoršia situácia je podľa jeho slov v miestnych častiach Kyseľovo a Vlkovo. "Je to najhoršia povodeň po tej, ktorá bola v roku 2011," povedal.

Objasnil, že o škodách bude vedieť informovať neskôr. Ako ďalej uviedol, na mieste sú aj dobrovoľní hasiči. Samospráva svojich občanov vyzýva, aby v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v Kokave nad Rimavicou vzniknuté škody nahlásili na obecnom úrade.

Meteorológovia vydali prísne varovania

