Slovensko v pondelok večer zasiahlo zemetrasenie, ktoré malo mať silu 4,9 lokálnej magnitúdy. Podľa ministerstva vnútra bolo v hĺbke 17,8 kilometra. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. My sme sa dnes boli pozrieť na mieste, kde otrasy vznikali. Silné otrasy, ktoré v pondelok zasiahli najmä východ Slovenska, napáchali nemalé škody. Kostol v Kvakovciach poškodilo zemetrasenie už v roku 1885. Celý je preto pospájaný železnými spojkami. Teraz popraskali vo vnútri omietky a spadla socha Panny Márie z podstavca a rozbila sa.

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ, ktoré poskytla čitateľka Ivett, mala v obci Tulčík v Prešovskom okrese spadnúť strecha domu.

V Humennom ráno neskôr otvárali aj drogérie. Potrebné najprv bolo vrátiť tovar do regálov. Viac fotiek >TU<

„Bývame tu tridsať rokov, všetko sme prerábali. Tento rok sme dávali novú strechu, všetko je teraz zničené,“ povedala nám Helena z Nižnej Sitnice. S manželom Eduardom čakali do tretej rána, až tak išli spať. „Pozerali sme televíziu, išlo akurát počasie. Zrazu sa začalo všetko triasť, spadol nám televízor, začala vibrovať podlaha. Nevedeli sme, čo máme robiť,“ dodala.

Stará mama Eduarda si pamätá na zemetrasenie obdobných rozmerov ešte zhruba z roku 1935. „Vravela mi, že všetko tu v obci zničilo. Až doteraz tu žiadne iné nebolo. Je to veľká škoda, toľko roboty, človek to postupne zveľaďuje, a takto to za päť sekúnd zničí zemetrasenie,“ nechápavo, krútiac hlavou zhodnotil Eduard.

V obci je poškodených niekoľko domov - padali tu komíny, v záhradách sa povaľujú tehly z povál, ktoré sa ľuďom rozsypali pred očami. „Volali sme na poisťovňu, majú prísť na obhliadku. Črepy sme pozametali,“ vravela Natália.

V obci Jankovce zničilo tiež niekoľko domov. „Spala som v kúte, v susednej izbe, lebo som sa bála, že sa na mňa zvalí stena. Hneď, ako praskla, som utekala vedľa,“ vraví Mária (73). Praskliny a diery v stenách badať aj z vonkajšej strany, na povale, ako aj v pivničných priestoroch. „Sú prasknuté aj dlaždice v kúpelni,“ dodáva s tým, že dom poistený nemá.

Pokračovanie na ďalšej strane >>>