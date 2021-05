Po smrti môjho svokra sa začali diať veľmi zlé veci. Prvé mesiace bývala svokra u nás. S manželom sme žili v trojizbovom byte aj s našim malým synčekom Adamkom. Po čase nám už byt začal byť tesný, tak môj manžel Juraj svojej mame jemne naznačil, že by už bol čas, aby išla domov.

Svokra nerobila problémy a ja som jej sľúbila, že prídeme hocikedy bude potrebovať. Predsa len mi jej bolo ľúto a celú dobu, čo bývala s nami nám nerobila problémy. Problém bol iba v tom, že byt nám bol malý a obývačka už nebola spoločná miestnosť ale miestnosť mojej svokry. Adamko nemal svoju izbu, pretože jeho babička tam spala a potom zvyšok dňa strávila v obývačke.

Začala žiť u seba doma

Prvé týždne boli v poriadku. Vyzeralo to tak, že svokra si zvykla a všetko je tak, ako má byť. O pár týždňov neskôr zazvonil Jurajovi o polnoci mobil. Bola to svokra a tvrdila, že sa zasekla do vani a nevie z nej vyjsť von. Juraj jej bežal na pomoc. Na druhý deň mu v noci opäť zvonil telefón. Tentokrát bola svokra spadnutá na zemi v obyvačke a nevedela sa postaviť. Opakoval sa scenár z minulej noci. Juraj letel na pomoc a potom prišiel s tým, že bude prespávať u nej.

Nepáčilo sa mi to ale nič som nepovedala. Juraj k nej začal chodiť prespávať a bol u nej takmer 5 nocí. Keď som mu povedala, žeby mohol ostať jednu noc doma súhlasil. Samozrejme, opäť zazvonil mobil. Tentokrát svokra spadla v kuchyni a nevedela sa postaviť. Povedala som, že idem s ním. Nepáčilo sa mi to a chcela som svojej svokre tak trochu dohovoriť. Zobudila som Adamka a išli sme k babičke. Bolo mi ľúto, že budím svoje dieťa uprostred noci ale bola sobota. Zajtra to môže pokojne dospať.

Šokujúce odhalenie

Keď sme prišli našli sme ju v kuchyni na zemi, ako povedala. Jeden detail mi však nešiel do hlavy. Svokra mu volala z mobilného telefónu, ktorý mala na stole. Samozrejme som ju s tým konfrontovala a strhla sa ostrá hádka. Asi po dvadsiatich minútach priznala, že najskôr zavolala Jurajovi, že spadla a potom sa zložila v kuchyni na zemi. Neverila som vlastným ušiam! Svokra bola tak smutná a osamelá, že robila všetko preto, aby upútala našu pozornosť. Nevedela som, či sa mám hnevať alebo ju ľutovať. Vedela som, že musíme nájsť nejaké riešienie.

Vierka