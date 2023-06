Kto vyhrá veľa peňazí, mal by spraviť len jedno – mlčať! To už dnes vie aj Petra (51) a jej muž Ondrej (47). Keď v roku 1994 vyhrali v lote, vedela to polovica mesta. „Keď sme sa dozvedeli, že sme vyhrali, zastavil sa u nás môj otec,“ spomína si Ondrej. Otec to povedal mame, tá to povedala ďalšiemu synovi…

Prosby aj vyhrážky

„Po týždni vedelo 20 000 ľudí, že sme vyhrali.“ A všetci poznali aj presnú sumu. „Neustále u nás zvonil telefón,“ hovorí Petra. Prosili o peniaze, no prišli aj iné telefonáty: „Na tretí deň sa niekto ozval a povedal, že mu máme dať peniaze, inak sa postará o zmiznutie našich detí.“ Nevedeli, čo robiť, tak rýchlo rozdali peniaze príbuzným. Niečo dostali rodičia, súrodenci, netere a synovci, celkovo rodine darovali viac ako 30 percent z výhry. Bláznovstvo? „Pre nás to bola samozrejmosť,“ tvrdia manželia bez ľútosti.

Oni si to môžu dovoliť

Manželia niečo dopriali aj sebe – kúpili si starší dom, dve nové autá, vtedy ešte malým deťom kúpili hrad na hranie. Ondrej je podnikateľom v stavebníctve a výhra v zlom ovplyvnila aj jeho biznis. „Firme sa nedarilo, pretože zákazníci neplatili. Mysleli si, že on je milionár, on si to môže dovoliť.“

Ohovárali nás, že sme už na mizine alebo že sme lakomci, a šírili sa o nás nepekné reči. Petra a Ondrej

Mimochodom, to bola veta, ktorú od výhry počúvali veľmi často. „Celý život sa zrazu točil len okolo peňazí. Keď sme niekomu niečo dali, nikdy to nebolo dosť. Keď sme nechceli dať nič, ohovárali nás, že sme už na mizine alebo že sme lakomci. Čoraz častejšie nám to robilo problémy a šírili sa o nás nepekné reči. Bola som na dne,“ priznáva Petra.

Prišli aj slzy

A pred rokom jej praskli nervy. Rozhodla sa, že všetky svoje pocity dá na papier. Urobila tak a potom to ukázala Ondrejovi. Keď si to prečítal, pochopil, ako veľmi sa od seba vzdialili, ako zle sú na tom ako rodina. „S peniazmi prišli aj slzy. Mala som pocit, že nám priniesli viac zla ako radosti. Dnes, skoro 30 rokov od výhry, je väčšina peňazí preč. Okrem tých, ktoré sme vrazili do domu. Ale širšia rodina sa rozpadla, väčšina našich priateľov je preč,“ hovorí Ondrej. „Museli sme si nájsť nových, ktorí o výhre nevedeli. Ostalo nám len zistenie, že peniaze ľudí nerobia automaticky šťastnými.“ A Petra dodáva: „Ale máme nás a naše deti a to je to najdôležitejšie!“