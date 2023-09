JonBenét bola krásne blonďavé dievčatko s modrými očami, ktoré sa stalo slávne vďaka tomu, že sa zúčastňovalo súťaží krásy. Na tejto jej kariére záležalo hlavne matke, ktoré bola na ňu veľmi prísna, strážila jej váhu, výzor a od detstva malá JonBenét doslova drela, aby vyzerala ako bábika. Rodina si žila veľmi dobre, pán Ramsey mal miliónový majetok a nič im nechýbalo v tomto smere.

Žiadosť o výkupné

V skorých ranných hodinách 26. decembra 1996 sa John a Patsy Ramseyovci prebudili a zistili, že ich šesťročná dcéra nie je vo svojej posteli v ich dome v Boulderi v Colorade. Boli Vianoce a rodina mala ísť na výlet, preto sa v to ráno zobudili dosť skoro. Patsy a John na schodoch objavili list požadujúci výkupné vo výške 118 000 dolárov za bezpečný návrat ich dcéry. Podobnú sumu dostal John ako vianočnú odmenu, o ktorej nikomu nepovedali, takže výška výkupného bola hneď podozrivá. V liste bolo tiež napísané, že nemajú kontaktovať políciu, pritom rodičia okamžite zavolali na políciu až dvakrát. Oba telefonáty boli zmätočné a vyvolávajú dodnes veľa otáznikov. List s výkupným bol veľmi dlhý, napísaný na papieri z ich domu, ako aj ich perom — jeho napísanie by trvalo minimálne pol hodinu. Zdržiaval by sa niekto na mieste činu a vymýšľal takýto dlhý list?

Na jej výzore záležalo hlavne matke. Zdroj: Profimedia

Nájdenie tela

Polícia prišla o 5.55 hodine po oznámení únosu a nenašla žiadne známky násilného vstupu, ale neprehľadávala suterén, kde sa nakoniec našlo telo dievčatka. Už predtým, ako sa telo našlo, došlo k mnohým chybám vo vyšetrovaní. Napríklad po dome sa pohybovalo veľa ľudí a mnohé dôkazy boli zničené. Okolo 13.00 hodiny polícia povedala Johnovi, aby prešiel dom ešte raz, či nenájde niečo podozrivé, a on skutočne v pivnici našiel mŕtvu dcéru. No namiesto toho, aby zavolal políciu, okamžite zdvihol telo a vyniesol ho hore, čo, bohužiaľ, zase zničilo potenciálne dôkazy.

