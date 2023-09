Tieto časy sa však skončili. Po niekoľkých rokoch takéhoto pre šmejdov veľmi výnosného biznisu im „klepli po prstoch“, a tak sa s takýmito akciami v kultúrnych domoch už nestretnete. Alebo je to málo pravdepodobné. A keby predsa, zdôrazňujeme vám: nič nasilu nekupujte a nepodpisujte! Hlavne ak to vyzerá príliš lákavo a dostanete k tomu všeličo možné zadarmo. Zapamätajte si, že v obchode nikto nikdy nikomu NIČ nedá zadarmo! Zlá správa však je, že šmejdi sa premiestnili z kultúrnych domov do on­line priestoru a pokročili v nápadoch, ako vymámiť z naivných a hlavne zo starých ľudí peniaze iným spôsobom. Pripravili sme pre vás niekoľko ukážok, ktoré sa reálne stali a podávajú obraz o tom, ako aktuálne šmejdi fungujú a čo skúšajú na svoje obete.

Falošná súťaž

Toto leto sa partia šiestich kamarátok vybrala na výlet do Bojníc. Samozrejme, nevynechali možnosť pozrieť si Bojnický zámok. Na záver prehliadky ich čakala urna, do ktorej mohli vhodiť lístok s vyplnenými osobnými údajmi a zapojiť sa tak do súťaže o rôzne ceny. A neuveríte! Asi po mesiaci všetkým prišla poštou informácia o tom, že vyhrali to isté. Akurát tá „výhra“ nebola skutočná výhra, ale iba poslanie rôznych zľavových kupónikov na nákup superdrahých značkových kabeliek a prakticky nevyhrali nič. Iba pochopili, že naleteli a prostredníctvom súťaže na zámku v podstate dobrovoľne poslali svoje údaje šmejdom. Otázne je, koľko takýchto turistov, návštevníkov zámku a následne „výhercov“, aj reálne v domnienke, že vďaka tomu nakúpia výhodne (veď majú kartičky na zľavu), skutočne nakúpilo tovar, ktorý vôbec nemá takú vysokú hodnotu. Určite sa nejakí našli. A keby aj nie, „niekto“ dostal nekonečné množstvo e-mailových a poštových adries a telefónnych čísel, ktoré môže ďalej predávať iným firmám za dobré peniaze. Skúste si predstaviť, aké hromady ľudí prejdú v lete týmto krásnym zámkom…